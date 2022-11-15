Прыгать будем: министр спорта России поддержал строительство трамплинного комплекса в Сортавале

Олег Матыцин считает, что строительство трамплинного комплекса позволит развить в Сортавале инфраструктуру для спортсменов, которые занимаются лыжным двоеборьем и прыжками на лыжах с трамплина, сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии.

Министр спорта России Олег Матыцин посетил в Сортавале парк Ваккосалми, где действуют два трамплина, на которых занимаются ребята из школы Олимпийского резерва.

Следующий этап развития спортивного объекта − строительство трамплина К-50 с сопутствующей инфраструктурой. Его установка позволит проводить в Сортавале всероссийские юношеские соревнования. Трамплин будет использоваться круглогодично благодаря системе искусственного оснежения. Сейчас проект проходит госэкспертизу.

«Успехи карельских спортсменов есть и в лыжном двоеборье, и в прыжках с трамплина. Будем рассматривать возможность поддержки реконструкции и создания здесь трамплинного комплекса. Также обсуждаем возможности для развития конькобежного спорта, рекреационной зоны. Туристическая привлекательность Карелии всегда была высокая, а взаимодействие спорта и туризма считаю очень важным направлением», − отметил Олег Матыцин.

Министр спорта в целом позитивно оценил работу региональной власти по развитию в регионе спортивной инфраструктуры.

«Мы будем поддерживать ту конструктивную политику, которую проводит глава и правительство республики по созданию инфраструктуры спорта. В Карелии есть свои традиции, есть результаты на чемпионатах, на Олимпийских играх. Вижу, какой интерес в регионе к занятиям массовым спортом. Обязательно будем продолжать оказывать содействие в подготовке резерва, формированию тренерских школ. Важно, что в республике есть федеральное училище Олимпийского резерва, которое готовит спортивные кадры. В Карелии необходимо создавать спортивно-образовательный кластер, в который войдут все объекты, которые запланированы к строительству», − сообщил Олег Матыцин.

По словам главы Карелии, в парке Ваккосалми Сортавалы идеальные условия для создания кластера зимних видов спорта. Кроме строительства нового трамплина здесь рассматривается возможность обустройства катка, конькобежных дорожек, проката лыж и коньков.

«В Сортавале необходимо возрождать школу прыжков с трамплина, двоебрья, конькобежного спорта, − подчеркнул Артур Парфенчиков. − Трамплин протяженностью 50 метров позволит замкнуть систему подготовки спортсменов юношеского уровня и подготовку членов сборной страны».