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ПСБ: Предугадываем желания клиентов

Новости. Общество
09:35, 03 Августа 2022
фото: © Пресс-служба ПАО «Промсвязьбанк»

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Промсвязьбанк сохранил привлекательность своих кредитных продуктов для розничных клиентов.

Наряду с выгодными ценовыми параметрами, любое предложение ПСБ подразумевает максимальную степень комфорта в обслуживании. В банке фиксируют повышение активности клиентов — кратно увеличилось количество обращений за кредитами, растут средний размер выданных кредитов и объемы выдач.

«В условиях экономической турбулентности и неопределенности банк не сокращает свой ассортимент, а напротив, предпринимает максимум для реальной поддержки всех категорий клиентов, — говорит Ирина Серкова, региональный директор Петрозаводского офиса ПСБ. — Период высоких ставок на рынке был краткосрочным. Потому сохраняющийся в этом году спрос петрозаводчан на кредитные продукты банка показывает, что нам удается предугадывать потребности и возможности клиентов. Они высоко ценят не только лояльные условия выдачи кредитов, но также простоту и скорость, с которой мы принимаем решения. А еще — если вы стали нашим зарплатным клиентом, то получаете целый комплекс бонусов и преференций, включая выгодные предодобренные предложения и ежегодное снижение ставок по кредиту в случае хорошей платежной дисциплины. Причем все это без представления в банк дополнительных документов и сведений».

В Республике Карелия действительно оказался востребованным подход, когда при реализации зарплатных проектов персональный менеджер ПСБ на рабочем месте клиента оформляет зарплатную карту, а также сразу отвечает на все интересующие вопросы, учитывает пожелания и показывает разнообразие доступных финансовых и нефинансовых сервисов. Среди них — кредиты, кредитные карты, выгодные вклады и накопительные счета, программы страхования и т. д.

В частности, предодобренное кредитное предложение для зарплатных клиентов предполагает, что сумма заемных средств рассчитывается автоматически и устанавливается индивидуально. Потом в личном кабинете на сайте ПСБ или в мобильном приложении клиенту достаточно указать желаемую сумму кредита в рамках предодобренного ему лимита и подписать комплект необходимых документов онлайн.

А рефинансирование кредитов, полученных в других банках, потребует минимального участия самого заемщика. ПСБ самостоятельно осуществляет необходимые перечисления платежей для погашения сторонних кредитов.  

При этом, развивая возможности диджитал-банкинга и масштабируя цифровые решения, ПСБ не оставляет клиентов, у которых есть потребность в персональном контакте с банковским сотрудником. Всегда должен оставаться выбор: получать услугу онлайн или приехать за консультацией к менеджеру.

— Экономия времени и усилий клиента при совершении большинства рядовых банковских операций является одним из важнейших конкурентных преимуществ. Потому мы стремимся работать с каждым индивидуально, — добавляет Ирина Серкова, региональный директор Петрозаводского офиса ПСБ. — И когда я говорю об индивидуальном подходе, не хочется, чтобы это воспринималось исключительно как формальная фраза. Клиентоориентированность — сегодня краеугольный камень банковского бизнеса. Наш коллектив ориентирован на то, чтобы при обслуживании всех категорий клиентов учитывались их потребности и предлагалось актуальное для текущего времени и конкретной ситуации решение вопроса.

Добавим, что курс Банка России на снижение ключевой ставки и смягчение денежно-кредитной политики определяет и повышение доступности кредитных средств для населения. Сейчас ставки по потребительским кредитам вновь заметно снизились, поэтому, если есть потребность в финансах и уверенность, что обязательства перед банком будут исполнены, стоит взять кредит для решения насущных вопросов и осуществления планов.

 

ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.

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