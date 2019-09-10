Психбольницу в Матросах реконструируют почти за 12 млн рублей

Новости по теме
Загрузка...
В Карелии определился подрядчик, который разработает проектно-сметную документацию для реконструкции зданий республиканской психиатрической больницы в поселке Матросы.
Как сообщается в протоколе подведения итогов открытого конкурса, победителем стала фирма из Самары ООО "Меридиан". Компания предложила выполнить работы за 11,8 млн рублей. Максимальной ценой контракта была заявлена сумма 20 млн рублей. Заказчиком выполнения работ выступает управление капстроительства республики.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
03.09.2019, 13:46
03.09.2019, 10:39
06.09.2019, 08:05
04.09.2019, 11:18
09.09.2019, 12:50
Аналитика
Сегодня 14:11
Обществоведение
Кандидаты в омбудсмены Карелии рассказали депутатам о своем видении обязанностей уполномоченного по правам человека в республике.
09.09.2019 14:57
05.09.2019 10:59
03.09.2019 14:14
02.09.2019 11:58
Чтиво
Сегодня 07:30
Личное мнение
Ответ Михаилу Гусакову, независимому экологу Карелии, о возможном строительстве мусорного полигона в Сегежском районе.
30.08.2019 09:55
26.08.2019 13:06
26.08.2019 10:26
Медиа
06.09.2019 11:10
Опрос
Вы довольны работой скорой помощи в Петрозаводске?
Комментарии