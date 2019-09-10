Психбольницу в Матросах реконструируют почти за 12 млн рублей

В Карелии определился подрядчик, который разработает проектно-сметную документацию для реконструкции зданий республиканской психиатрической больницы в поселке Матросы.

Как сообщается в протоколе подведения итогов открытого конкурса, победителем стала фирма из Самары ООО "Меридиан". Компания предложила выполнить работы за 11,8 млн рублей. Максимальной ценой контракта была заявлена сумма 20 млн рублей. Заказчиком выполнения работ выступает управление капстроительства республики.

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