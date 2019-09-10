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Новости. Экономика
14:36, 10 Сентября 2019
фото: @ karelia.news

Психбольницу в Матросах реконструируют почти за 12 млн рублей

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В Карелии определился подрядчик, который разработает проектно-сметную документацию для реконструкции зданий республиканской психиатрической больницы в поселке Матросы.

Как сообщается в протоколе подведения итогов открытого конкурса, победителем стала фирма из Самары ООО "Меридиан". Компания предложила выполнить работы за 11,8 млн рублей. Максимальной ценой контракта была заявлена сумма 20 млн рублей. Заказчиком выполнения работ выступает управление капстроительства республики.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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кир
2019-09-10 14:46:57
Уже в Финляндию уехал на ПМЖ руководящий сотрудник этой больницы. Видимо, уже не было сил смотреть на больницу, на беспредел.
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