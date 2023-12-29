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Психиатр рассказала, что делать, если близкий человек начал складировать дома мусор и хлам

Новости. Общество
00:10, 05 Января 2024
фото: © Артем Геодакян/ТАСС

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Как пишет Dоктор Питер, иногда накопительство вещей может принимать опасные формы. Не так давно в Петербурге женщина с синдромом Плюшкина умерла от холода в контейнере. До этого они с дочерью успели забить хламом две свои квартиры.

Что такое синдром Плюшкина? Как помочь человеку, который тащит домой мусор и копит дома предметы, в которых нет никакой необходимости? Разбираемся вместе с психиатром Галой Короновской.

Плюшкин — это имя помещика из повести «Мертвые души». Его Николай Гоголь описывал так: «…все, что ни попадалось ему: старая подошва, бабья тряпка, железный гвоздь, глиняный черепок, — все тащил к себе…»

Сегодня Плюшкиным называют человека, склонного к накопительству. А синдромом Плюшкина иногда именуют патологические накопительство.

Важно подчеркнуть: психиатры по всему миру официально признают существование этой болезни. Иногда это расстройство называют «хоардинг» (от англ. hoard — запас). Болезнь входит в категорию обсессивно-компульсивных и связанных с ними расстройств. Недавнее исследование показало, что общая распространенность этого заболевания составляет около 2%.

Главные симптомы расстройства — чрезмерное накопление вещей и категорический отказ избавиться от них. Со временем дом человека с синдромом Плюшкина превращается в небезопасный лабиринт, загроможденный хламом. Его поведение меняется: он становится агрессивным и подозрительным. Спокойно и комфортно ему только в окружении предметов из своей «коллекции».

Экстремальные формы такого поведения могут привести к санитарным проблемам, пожару, завалам, что может навредить не только самому человеку, но и окружающим.

Как правило, расстройство дает о себе знать в раннем подростковом возрасте, прогрессирует в 20 лет и еще ухудшается в 30 лет. Проживание в одиночестве, отсутствие партнера и наличие жилого пространства считаются факторами, которые влияют на развитие заболевания.

Психиатры выделяют следующие симптомы болезни.

Человеку трудно расставаться с любимыми предметами, вне зависимости от их цены, полезности и состояния. Свое нежелание выбросить мусор он оправдывает мнимой пользой, красотой или любовью к предметам.

Сама по себе сильная привязанность даже к пустяковым вещицам — одна из важных особенностей расстройства.

Человек с синдромом Плюшкина копит предметы, которые переполняют жилое пространство и мешают жизненным функциям — например, приготовлению пищи на кухне, сну на кровати, сидению на стуле. Скопление вещей не происходит только благодаря вмешательству третьих лиц: членов семьи, уборщиков, друзей и так далее.

Собирательство вызывает клинически значительный дистресс или нарушения в социальных, профессиональных или других важных областях функционирования (включая поддержание безопасной среды для себя и других). Эта особенность четко отличает патологических накопителей от коллекционеров. Коллекционеры собирают предметы, имеющие определенную ценность, и организуют их без вторжения в жилые помещения.

Накопление не связано с каким-либо другим заболеванием (например, повреждение мозга, цереброваскулярное заболевание, синдром Прадера-Вилли) или другими психическими расстройствами.

Если вы нашли эти критерии у своих близких и соседей, то стоит серьезно задуматься о помощи. Дело в том, что такие пациенты никогда самостоятельно не обратятся к врачам, а последствия могут быть плачевными не только для них, но и для тех, кто живет с ними рядом. Они просто не осознают, что у них вообще есть какие-то проблемы.

Лечение синдрома — процесс очень непростой. Четкой схемы терапии пока нет, так как болезнь признали всего пару лет назад. Большинство исследований доказали низкий ответ на попытки вылечить человека при хоардинге по сравнению с пациентами с ОКР. Причем чем тяжелее синдром собирательства, тем ниже реакция на лечение.

У ученых есть несколько версий, почему так происходит. Возможно, все дело в раннем начале болезни, сильной эмоциональной привязанности к имуществу, сопутствующих депрессивных или тревожных расстройствах, когнитивных нарушениях и врожденных изменениях префронтальной коры головного мозга.

Если вы заметили первые признаки расстройства у близкого человека, нужно как можно быстрее отвести его к психотерапевту, самостоятельно решить проблему не получится точно. Своевременное психотерапевтическое лечение и препараты помогут остановить патологическое развитие болезни.

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