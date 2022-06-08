Психически больной пенсионер в Карелии совершил убийство

В Олонецком районе психически больной пенсионер зарезал собственного сына, сообщил в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что в феврале 2022 года 71-летний житель Олонецкого района, находясь квартире поселка Крошнозеро, в ходе ссоры со своим сыном ударил его ножом в живот, от чего потерпевший скончался.

В период следствия мужчина находился под стражей, ему проведена судебно-психиатрическая экспертиза, где выяснилось, что мужчина совершил убийство в состоянии невменяемости, страдает хроническим психическим расстройством.

В связи с этим, решением суда к мужчине применены принудительные меры медицинского характера, и он направлен на лечение в психиатрический стационар специального типа с интенсивным наблюдением.