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Психически больной застрелил двух детей и воспитательницу в детском саду

Новости. Происшествия
16:56, 26 Апреля 2022
фото: © «Осторожно, новости» / t.me

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Молодой мужчина, состоявший на учете как психически больной, застрелил 5-летнего мальчика и 6-летнюю девочку, воспитательницу и ранил еще одного педагога в детском саду в Ульяновской области.

Воспитательница и двое детей погибли при стрельбе в детском саду в Ульяновской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экс-губернатора региона и депутата Госдумы Сергея Морозова.

«Взрослый мужчина зашел в детский сад „Рябинка“ в Вешкайме во время тихого часа, застрелил няню и несколько детей. <…> По предварительной информации, убиты нянечка, двое детей 2016 и 2018 годов рождения», — написал чиновник в соцсети «ВКонтакте».

По его данным, нападавший покончил с собой.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, кроме того, уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».

Сообщение о ЧП подтвердил губернатор региона Алексей Русских, находящийся в командировке в Ташкенте. Он уточнил, что младший воспитатель детского сада также получила ранения. Глава области выразил соболезнования родным и близким погибших и поручил оказать семьям всю необходимую помощь. Русских прервал рабочую поездку и планирует вернуться в Ульяновск ближайшим рейсом. Губернатор поручил проверить безопасность всех образовательных учреждений в регионе. Его заместители Игорь Эдель и Александр Коробко и руководители профильных ведомств выехали на место происшествия.

По информации уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, стрельбу открыл Ахтямов Руслан Рушанович 1996 года рождения, житель Вешкайма, «состоявший на учете как психически больной». Ружье ИЖ 26 принадлежит Александру Тронину 1954 года рождения, которого нашли убитым, рассказал источник РИА Новости.

«Убитый мужчина — жертва. Он когда-то дружил с отцом этого молодого человека (открывшего стрельбу в детском саду. — Прим. ред.)», — добавил собеседник агентства.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин подтвердил, что открывший стрельбу гражданин не был законным владельцем оружия, но хозяин получил разрешение на законных основаниях.

Москалькова на фоне трагедии призвала сделать охрану детских садов и школ круглосуточной. Она также указала, что пострадавшая находится в больнице с ранением правого плеча, ее состояние стабильное.

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