Психически больной житель Карелии ударил подростка ножом в грудь и убежал

В Медвежьегорском районе суд отправит на принудительное лечение психически больного мужчину, который ударил 17-летнего подростка ножом в грудь, сообщил Следком Карелии.

Следствием установлено, что 59-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в общежитии Медвежьегорска, беспричинно нанес ножевое ранение в грудь 17-летнему подростку, после чего скрылся с места происшествия.

Благодаря срочной госпитализации и оказания квалифицированной медицинской помощи, ребенок остался жив.

В ходе следствия установлено, что мужчина страдает психическим расстройством и страдал им во время совершения инкриминируемого деяния, что лишало его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для применения принудительной меры медицинского характера.