Психически больной житель Карелии ударил подростка ножом в грудь и убежал

В Медвежьегорском районе суд отправит на принудительное лечение психически больного мужчину, который ударил 17-летнего подростка ножом в грудь, сообщил Следком Карелии.
Следствием установлено, что 59-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в общежитии Медвежьегорска, беспричинно нанес ножевое ранение в грудь 17-летнему подростку, после чего скрылся с места происшествия.
Благодаря срочной госпитализации и оказания квалифицированной медицинской помощи, ребенок остался жив.
В ходе следствия установлено, что мужчина страдает психическим расстройством и страдал им во время совершения инкриминируемого деяния, что лишало его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для применения принудительной меры медицинского характера.
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