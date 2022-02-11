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Психически больных детей в Карелии собираются выпустить из интерната в самостоятельную жизнь

Новости. Общество
14:24, 14 Февраля 2022
фото: © ГБСУ СО «Ладвинский ДДИ»

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Ладвинский дом-интернат для психически больных детей начал реабилитационную программу для воспитанников, чтобы они смогли научиться самостоятельной жизни вне учреждения.

Об этом сообщили в министерстве социальной защиты Карелии.

В интернате создана тренировочная квартира, где молодые ребята и девушки с инвалидностью обучаются навыкам самостоятельной жизни — готовить еду, шить, управляться с финансами и другим полезным умениям. После этого их отправляют на курсы обучения в центр социальной и трудовой интеграции инвалидов в городе Всеволжске Ленинградской области.

В перспективе интернат планирует отпустить воспитанников на постоянное проживание вне стен учреждения под присмотром специально обученных кураторов.

Такая же программа будет запущена в марте на базе подразделения Комплексного центра социального обслуживания населения Республики Карелия в Петрозаводске, где откроется тренировочная квартира.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Егор Сидоров
2022-02-14 16:02:25
Кошмар. Чего только не придет в голову чиновникам, озабоченным большими затратами на детей инвалидов. Теперь вот появилась новая дурацкая инициатива. Хотя нет, все правильно. Для бродячих собак надо строить приюты, а детей инвалидов выписывать для самостоятельного проживания( до первого пожара, или затопления, или еще чего похуже)., все в логике законодательной и исполнительной власти.
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