Психически нездоровый житель Карелии провел ножом по шее приятеля (ВИДЕО)

В Калевальском районе невменяемый пенсионер чуть ударил приятеля в шею ножом, сообщили в Следкоме Карелии.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего жителя Калевальского района, уличенного в покушении на убийство.

По данным следствия, в декабре 2022 года мужчина, находясь в компании приятелей по своему месту жительства в поселке Калевала, поссорился с одним из них и ударил его ножом в шею. Смерть потерпевшего не наступила в связи со своевременным оказанием квалифицированной медицинской помощи.

В ходе расследования уголовного дела мужчине проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, из заключения которой следует, что он не мог и не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими вследствие психического расстройства.

В период предварительного следствия по решению суда мужчина содержался под стражей. Уголовное дело направлено в суд с постановлением о применении к нему принудительных мер медицинского характера.