Психолог из Петрозаводска: "Большинство живодеров – вменяемы!"

Кто такие живодёры и откуда у них столько зла – медицинский психолог из Петрозаводска Юлия Щёголева – об участившихся случаях жестокости по отношению к животным.

"В последнее время мы все чаще сталкиваемся с информацией, от соприкосновения с которой кровь стынет в жилах. Преступления в отношении животных поражают своей жестокостью. Бытует мнение, что совершить подобное могут только люди с психиатрическими диагнозами. Многие убеждены, что разумный человек, человек в своем уме, не может совершить такое…

Большинство живодеров – вменяемы! Часть из них может состоять на учете в психо – неврологических диспансерах, иметь психиатрический диагноз, часть – никогда не обращались за психиатрической помощью", - рассказала Юлия Щеголева.

Подробнее читайте в материале "Живодеры выбирают слабых".