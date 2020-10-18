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Психолог из Петрозаводска: "Большинство живодеров – вменяемы!"

Новости. Общество
13:57, 19 Октября 2020
фото: © паблик Вконтакте Психолог Юлия Щёголева
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Кто такие живодёры и откуда у них столько зла – медицинский психолог из Петрозаводска Юлия Щёголева – об участившихся случаях жестокости по отношению к животным.

"В последнее время мы все чаще сталкиваемся с информацией, от соприкосновения с которой кровь стынет в жилах. Преступления в отношении животных поражают своей жестокостью. Бытует мнение, что совершить подобное могут только люди с психиатрическими диагнозами. Многие убеждены, что разумный человек, человек в своем уме, не может совершить такое…

Большинство живодеров – вменяемы! Часть из них может состоять на учете в психо – неврологических диспансерах, иметь психиатрический диагноз, часть – никогда не обращались за психиатрической помощью", - рассказала Юлия Щеголева.

Подробнее читайте в материале "Живодеры выбирают слабых".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-10-19 16:23:39
На этом сайте самым злым и агрессивным выглядит давыдка, который людей считает орками.
David
2020-10-19 15:55:36
Пусть этот многоликий "новая -кирка" лучше здесь агрессию изливает чем в реальной жизни. В Израиле в клиниках для людей с отклонением в психики специально дан доступ в интернет чтоб они сбрасывали агрессию.
zanoza
2020-10-19 15:29:29
"Агрессивные комментарии под заметкой – это почти всегда защита от беспомощности с помощью эмоции злости"
Новый/однозначно/т.критик..... это ведь про тебя статейка психолога.
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