Психолог назвала 12 вещей в доме, которые разрушают психику

Некоторые вещи дома могут понемногу влиять на нашу психику, вызывая неприятные эмоции или подавленное состояние, считает специалист.

Как сообщается на портале doctorpiter.ru, мы можем не замечать, но некоторые вещи в доме могут понемногу влиять на вашу психику, даже неосознанно вызывая неприятные эмоции или подавленное состояние.



Психолог Анастасия Корнеева назвала 12 вещей, к которым стоит повнимательнее присмотреться. А от некоторых из них избавиться.



Так, это могут быть сломанные вещи. То, что давно пора бы выкинуть, но руки не доходят. Статуэтки со сколами, порванный плед. Подобные предметы захламляют пространство и влияют на наше восприятие. От них имеет смысл избавиться в первую очередь.



Грязные вещи. Испачканное, что-то с пятнами, загрязненное, пыльное — все это иллюстрация внутреннего беспорядка владельца жилья, считает психолог.



Кроме того, это вещи, вызывающие плохие ассоциации из прошлого. В эту категорию, прежде всего, входят вещи умерших близких, подарки и личные вещи бывших партнеров или друзей.



Яркие огоньки от электроприборов. Даже маленький красный огонек в углу выключенного телевизора способен нарушать нормальную выработку гормонов в период засыпания, говорится в сообщении портала.



Мрачные картины и вещи, издающие неприятные звуки. А также на психику могут негативно повлиять так называемые «пылесборники». Речь об огромных стеллажах со статуэтками, вазами, полками со всевозможными разрозненными предметами и так далее.



Или вещи, напоминающие о «незакрытом гештальте»: висящий на стенке красный диплом вуза, который так и не пригодился, спортивные награды из далекого прошлого, пыльные гантели, начатая рукопись.



«Все это может действовать драматично, грустно и разрушительно», — считает психолог Анастасия Корнеева.



Наконец, постепенно довести жильцов до депрессии могут вещи слишком ярких цветов, или же множество темных и красных предметов, излишнее количество зеркал в квартире и попросту нагромождение вещей.