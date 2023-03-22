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Психолог назвала 12 вещей в доме, которые разрушают психику

Новости. Общество
00:10, 23 Марта 2023
фото: © iStockphoto

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Некоторые вещи дома могут понемногу влиять на нашу психику, вызывая неприятные эмоции или подавленное состояние, считает специалист.

Как сообщается на портале doctorpiter.ru, мы можем не замечать, но некоторые вещи в доме могут понемногу влиять на вашу психику, даже неосознанно вызывая неприятные эмоции или подавленное состояние.

Психолог Анастасия Корнеева назвала 12 вещей, к которым стоит повнимательнее присмотреться. А от некоторых из них избавиться.

Так, это могут быть сломанные вещи. То, что давно пора бы выкинуть, но руки не доходят. Статуэтки со сколами, порванный плед. Подобные предметы захламляют пространство и влияют на наше восприятие. От них имеет смысл избавиться в первую очередь. 

Грязные вещи. Испачканное, что-то с пятнами, загрязненное, пыльное — все это иллюстрация внутреннего беспорядка владельца жилья, считает психолог. 

Кроме того, это вещи, вызывающие плохие ассоциации из прошлого. В эту категорию, прежде всего, входят вещи умерших близких, подарки и личные вещи бывших партнеров или друзей.

Яркие огоньки от электроприборов. Даже маленький красный огонек в углу выключенного телевизора способен нарушать нормальную выработку гормонов в период засыпания, говорится в сообщении портала. 

Мрачные картины и вещи, издающие неприятные звуки. А также на психику могут негативно повлиять так называемые «пылесборники». Речь об огромных стеллажах со статуэтками, вазами, полками со всевозможными разрозненными предметами и так далее.

Или вещи, напоминающие о «незакрытом гештальте»: висящий на стенке красный диплом вуза, который так и не пригодился, спортивные награды из далекого прошлого, пыльные гантели, начатая рукопись.

«Все это может действовать драматично, грустно и разрушительно», — считает психолог Анастасия Корнеева.

Наконец, постепенно довести жильцов до депрессии могут вещи слишком ярких цветов, или же множество темных и красных предметов, излишнее количество зеркал в квартире и попросту нагромождение вещей. 

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