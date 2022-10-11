Психолог назвала 7 причин, которые мешают прийти к мечте

Почему у нас не получается стать богатыми и знаменитыми, даже если мы очень стараемся, на этот вопрос ответила психолог Виктория Дмитриева.

Иногда прийти к мечте не дает банальная лень и отсутствие дисциплины. Однако это далеко не единственное объяснение. Психолог Виктория Дмитриева назвала 7 причин, почему не получается, пишет doctorpiter.

У каждого человека есть мечты и желания. Цели могут быть разными: вы можете хотеть наконец-то начать бегать по утрам, а можете — грезить о переезде на другой конец света.

Увы, иногда мечты так и остаются мечтами. Задумывались ли вы о том, почему у одних получается достигать желаемого, а у других — нет? По словам психолога Виктории Дмитриевой, дело не в том, что вы неправильно составили карту желаний и не отправили запрос во Вселенную. Есть несколько распространенных причин, которые мешают людям достигать целей.

Вам на самом деле не нужно то, о чем вы якобы мечтаете

Как отмечает психолог Виктория Дмитриева, так случается, когда вам просто навязали какую-то цель. Допустим, ваша мама очень хочет, чтобы вы вышли замуж — но вам это не так уж сильно нужно. Или вы вроде бы как хотите похудеть — но на самом деле это не ваша цель, это попытка соответствовать моде.

Сейчас модно быть успешным, работать «на себя», но на деле каждый человек индивидуален — и цели у всех очень разные. Если ваша мечта навязана кем-то извне, у вас вряд ли получится ее осуществить.

Ваша цель противоречит вашим ценностям

Допустим, вы поставили перед собой цель начать зарабатывать большие деньги. Однако если в вашей системе ценностей семья важнее работы, значит, подсознательно вы будете делать всё, чтобы увильнуть от такой цели.

Или если вы считаете главным в жизни саморазвитие, а здоровье цените куда меньше, то заставить себя отложить книжку ровно в 10 часов вечера и лечь спать будет очень тяжело.

Вам мешают убеждения и стереотипы

Если вы свято верите, что «все мужики — козлы», то построить счастливую семью вам будет, мягко говоря, сложно. Если вы верите, что «везде один блат», то добиться каких-то высот вам тоже будет нелегко — ведь зачем стараться, если всё равно ничего не выйдет?

Вы всё откладываете на потом

Прокрастинация — очень коварная ловушка для тех, кто мечтает достичь чего-то в жизни. Ведь можно годами убеждать себя, что вы обязательно сделаете всё, что хотели, — но только не сейчас, лучшее вообще начать с понедельника. Как будто у вас есть неограниченный запас времени.

Вы хотите, чтобы всё было или идеально, или никак

Перфекционистам добиваться своих целей тоже тяжело. Потому что сделать идеально, без ошибок — очень сложно. А по-другому вы вообще ничего делать не хотите.

Вы боитесь ошибиться

Многих людей еще со школы приучили: ошибка — это ужасно, стыдно, просто катастрофа и конец света! С такими установками кажется, что лучше уж ничего не делать, чем ошибиться.

Вам не хватает дисциплины

Дмитриева отмечает: люди склонны романтизировать процесс достижения своих целей и думают, будто бы главное в этом процессе — вдохновение. Однако на самом деле без стараний и усилий, на одном только вдохновении не выехать.

Лайфхаки, которые помогут добиться желаемого:

•ставьте четкие цели. В идеале — пропишите их на бумаге, проговорите про себя и обязательно поделитесь с близкими;

•дробите задачи и идите к цели постепенно;

•попробуйте договориться с собой и пообещать, что ежедневно будете делать что-то для достижения своей цели;

•празднуйте каждый шаг на пути к цели, даже самый маленький;

•продолжайте идти к мечте сквозь страхи, неуверенность и ошибки.