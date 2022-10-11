Психолог: Нецензурная брань полезна для здоровья

Психолог Семенов назвал неожиданное полезное свойство нецензурной речи.

Привычка использовать нецензурную речь во время стрессовых ситуаций поможет избавиться от негативных эмоций, уверен клинический психолог Егор Семенов. Это неожиданное полезное свойство мата он назвал в беседе с изданием «Доктор Питер», пишет «Лента.ру».

По словам специалиста, нецензурная брань не всегда является признаком плохого воспитания или неумения контролировать себя. В некоторых случаях она обладает психотерапевтическим эффектом.

Семенов объяснил, что выброс большого количества стрессовых гормонов приводит к потере способности мыслить здраво и анализировать ситуацию беспристрастно. В результате сознание и богатство речи ограничиваются. Как раз в такие моменты на первый план выходят бранные слова. С их помощью человек пытается снять стресс и избыточные негативные эмоции, преодолеть страх. Использование матерной речи в таком контексте полезно для здоровья, добавил специалист.