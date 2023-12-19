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Психолог объяснил, почему не получается начать жизнь с чистого листа

Новости. Общество
00:10, 21 Декабря 2023
фото: © CentralITAlliance / istockphoto

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Психолог Лабковский объяснил, почему в новом году не получается начать жизнь с чистого листа.

У многих есть традиция — обещать себе после Нового года начать новую жизнь, оставив все плохое в старом. Но мечты зачастую не сбываются, и этому есть логическое объяснение, пишет «Доктор Питер» со ссылкой на психолога Михаила Лабковского.

До Нового года осталось чуть меньше двух недель — это тот самый период, когда мы начинаем покупать подарки, украшать дом к празднику, планировать, где и с кем будем отмечать. Хочется избавиться от ненужного: выбросить лишнее из квартиры, завершить все дела и оставить в старом году все плохое, что происходило. 

Многие люди обещают себе начать жизнь с чистого листа. Цели могут быть самые разные: похудеть, сменить работу, закрутить роман, отправиться в путешествие, выучить новый язык. И вы даже начинаете что-то делать для осуществления своей мечты, только руки рано или поздно опускаются, и старая жизнь все равно приходит в новый год, пишет издание.

«Все данные обещания себе прекрасны, однако мы часто забываем про одно очень важное „но“: в новый год мы в любом случае берем с собой себя. И если ничего в себе не менять, а просто ставить перед собой новые цели, то стоит ли надеяться на другой результат? Не думаю», — приводит «Доктор Питер» слова Михаила Лабковского.

Особенно опасно, если вы постоянно говорите себе: «Начну с понедельника», «Вот праздники закончатся — и все, вперед», «Худеть надо весной, зимой не имеет смысла». 

В этом случае цель становится все дальше и дальше, а мотивация сходит на нет. Есть риск, что вы так и не начнете осуществлять задуманное, особенно если склонны к лени и прокрастинации. 

По словам клинического психолога Дениса Долгова не стоит откладывать новую жизнь на какой-то определенный период времени. Надо ковать железо, пока горячо! 

«Секрет в том, что это ресурсное состояние надо использовать немедленно, пока оно есть. Решили идти на спорт — запишитесь в клуб прямо сейчас и назначьте первую тренировку немедленно. Или пойдите на спортплощадку, благо они сейчас на каждом углу. Решили заниматься английским — найдите репетитора или курсы прямо сейчас, заплатите вперед, присоединитесь к уже работающей группе и так далее», — поясняет эксперт.

Если вы понимаете, что готовы к переменам, но дело не двигается с мертвой точки, скорее всего в этом виноват страх. Вот как с ним можно справиться:

- Разберитесь в том, чего именно вы боитесь, найдите реальную причину.

- Пробуйте делать новое каждый день: чем больше неизвестных ситуаций, тем лучше.

- Научитесь принимать решения. Можно начать с малого, постепенно увеличивая сложность задач.

- Изучите свой прошлый опыт — наверняка что-то подобное вы уже проходили.

- Поговорите с близкими людьми о своих опасениях. Они могут помочь вам понять, что вы не одни, и поддержать вас в трудный момент.

- Хвалите себя за любые достижения, даже самые маленькие.

 

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