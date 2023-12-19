Психолог объяснил, почему не получается начать жизнь с чистого листа

Многие люди обещают себе начать жизнь с чистого листа. Цели могут быть самые разные: похудеть, сменить работу, закрутить роман, отправиться в путешествие, выучить новый язык. И вы даже начинаете что-то делать для осуществления своей мечты, только руки рано или поздно опускаются, и старая жизнь все равно приходит в новый год, пишет издание.

«Все данные обещания себе прекрасны, однако мы часто забываем про одно очень важное „но“: в новый год мы в любом случае берем с собой себя. И если ничего в себе не менять, а просто ставить перед собой новые цели, то стоит ли надеяться на другой результат? Не думаю», — приводит «Доктор Питер» слова Михаила Лабковского.

Особенно опасно, если вы постоянно говорите себе: «Начну с понедельника», «Вот праздники закончатся — и все, вперед», «Худеть надо весной, зимой не имеет смысла».