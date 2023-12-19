Психолог объяснил, почему не получается начать жизнь с чистого листа

Если вы понимаете, что готовы к переменам, но дело не двигается с мертвой точки, скорее всего в этом виноват страх. Вот как с ним можно справиться:
- Разберитесь в том, чего именно вы боитесь, найдите реальную причину.
- Пробуйте делать новое каждый день: чем больше неизвестных ситуаций, тем лучше.
- Научитесь принимать решения. Можно начать с малого, постепенно увеличивая сложность задач.
- Изучите свой прошлый опыт — наверняка что-то подобное вы уже проходили.
- Поговорите с близкими людьми о своих опасениях. Они могут помочь вам понять, что вы не одни, и поддержать вас в трудный момент.
- Хвалите себя за любые достижения, даже самые маленькие.
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