Психолог рассказал, как фраза из детства может сделать несчастным навсегда

Мечтать нужно в любом возрасте, чтобы видеть смысл жизни.

Как пишет «Доктор Питер», наша психика все помнит, иногда желания остаются с человеком на всю жизнь. Психологи объяснили, чем это грозит.

Если у ребенка уже с раннего возраста проявляется талант или склонность к чему-либо, есть сильное желание заниматься любимым делом и исполнить в будущем конкретную мечту — к этому стоит прислушиваться, рассказал психолог, разработчик адаптивного интеллекта Валерий Гут изданию «Доктор Питер».

«Детские мечты — самые чистые, глубокие и настоящие. Они появляются, когда мы еще не подвержены массовой культуре потребления, не так зависим от мнения окружающих, открыты миру и верим в себя и в то, что все возможно. Важно и то, как значимые для нас взрослые воспринимают нашу мечту: поддерживают или препятствуют», — говорит Валерий Гут.

Со временем наша жизнь заполняется делами, повседневной суетой и работой, которые постепенно отодвигают нас от детских мечтаний. Мы забываем о данном себе обещании когда-нибудь непременно их исполнить. А если значимые люди считают наши желания глупостью, высмеивают и говорят фразы типа «Много хочешь — мало получишь», то мы и вовсе отказываемся от своих детских мечтаний и даже обесцениваем их. По словам Валерия Гута, это может приводить к неврозу, депрессии, психосоматическим заболеваниям.

Зачастую люди не понимают причин своего подавленного состояния, а иногда и вовсе не признают своих психологических проблем, отметил специалист и привел один пример.

Так, Эдит Ева Эгер в своей книге «Выбор» вспоминает, как она мечтала получить ученую степень по психологии, но ее одолевали сомнения, ведь ей будет почти пятьдесят, когда она закончит учебу.

«Ее директор, с которым она поделилась своими страхами, сказал ей: „Вам в любом случае будет пятьдесят“. Эти слова помогли Эгер не просто преодолеть ограничивающие убеждения и исполнить свою мечту, но и реализовать свое предназначение. Она до сих пор помогает сотням и тысячам людей, которые приходят к ней на консультации и лекции, читают ее книги», — приводит «Доктор Питер» слова психолога Валерия Гута.

Наши мечты — это не просто отражение нас самих. Как сказал французский мыслитель Вольтер, человек должен мечтать, чтобы видеть смысл жизни. Значит, делать это нужно в любом возрасте, считает специалист.