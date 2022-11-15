Психолог рассказал, почему спать раздельно может быть полезно для некоторых пар

Психолог Хана Патель объяснила, почему некоторым парам стоит попробовать спать отдельно.

Тем, кто громко храпит, просыпается ночью, страдает апноэ или вынужден частенько вставать из-за маленьких детей, стоит спать отдельно от своих партнеров, считает психолог Хана Патель. Перевод материала The Independent, цитирующий эксперта, опубликовала «Лента.ру».

Если один из супругов спит неспокойно, другой будет просыпаться, и в итоге оба человека не смогут выспаться, что может негативно сказаться на здоровье и психологическом климате отношений.

Эксперты отмечают, что многие пары боятся отказываться от совместного сна из-за страха потерять близость или возможность видеть друг друга перед засыпанием или после пробуждения. В таком случае специалисты советуют придумать новые способы проводить время вместе, например, устраивать совместные чаепития, прежде чем расходиться по разным кроватям.