Психолог рассказала, как помочь школьникам Карелии справиться со стрессом во время экзаменов

Психолог Центра общественного здоровья Республики Карелия Арина Кушнерук дала антистрессовые советы выпускникам, для которых началась экзаменационная пора.

Сейчас для школьников началась горячая пора. С 19 мая стартовал основной период сдачи экзаменов для девятиклассников. Чуть позже начнутся испытания для одиннадцатиклассников. И сегодня нервничают все: выпускники, их родители и учителя. Как справиться с этим стрессом? Как ребенку приготовить себе подушку безопасности? Чем может помочь школьнику его взрослое окружение? Об этом «Столице на Онего» рассказала психолог Центра общественного здоровья Республики Карелия Арина Кушнерук.

Специалисты не скрывают, полностью абстрагироваться от обстоятельств сейчас у выпускников не получится. Ведь все мы живем эмоциями. К экзаменам нужно готовиться планомерно. И в школе, и дома этими вопросами занимались в течение года. Поэтому какой-то уровень подготовки у детей есть. Но существуют правила, которые сейчас нужно соблюдать абсолютно всем переживающих за свои экзамены.

«Сейчас самое главное — режим дня. По моему опыту, когда я общалась с учениками 9-х и 11-х классов, даже в 23.00 мало кто из детей ложиться спать. Обычно все старшеклассники отправляются в объятия Морфея уже после полуночи и позже. А если ребенок ложится поздно, страдает нарушениями сна (тяжело засыпает, в течение ночи просыпается), а встает рано, то это, конечно, скажется и на подготовке к экзаменам, и на самом экзамене. Во время сна задействованы очень важные механизмы памяти. Если человек спит достаточное количество часов, то память его не подводит. Вся информация, которую мы получаем в течение дня, раскладывается по полочкам за нормальный здоровый сон. А при хроническом дефиците сна этого не происходит. Как бы ты хорошо не занимался, не учился, если это идет в ущерб сну, то на экзамене ты можешь впасть в ступор. Поэтому родители должны проконтролировать, чтобы их выпускник спал не менее 9 часов», — рассказала Арина Кушнерук.

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