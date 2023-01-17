Психолог рассказала о полезной для здоровья технике объятий

Для психического и физического здоровья нужно обниматься с людьми и собаками, причем делать это от души, не думая ни о чем больше, говорит кандидат психологических наук Кристина Иваненко.

О полезной для здоровья технике объятий она рассказала в беседе с РИА Новости.

По словам Иваненко, объятия полезны благодаря вырабатываемому во время этого занятия гормону окситоцину, который называют гормоном счастья. Окситоцин, указала Иваненко, не только повышает способность бороться со стрессами, но и дает человеку ощущение благополучия, расслабленности и счастья.

Психолог отметила, что обнимать можно не только людей, но и собак. «Их безусловная и безоговорочная любовь очень нам полезна, и тактильность тоже максимальна», — сказала она.

«Обниматься нужно правильно: долго, полностью присутствуя в этот момент в этой секунде, не думая ни о чем больше и делая это не для галочки, а действительно от души, максимально соприкасаясь со своим близким в этот момент и полностью отдаваясь моменту», — описала правильный способ обниматься специалист.

Нормы объятий, продолжила Иваненко, не существует. «Чем больше объятий, тем больше окситоцина и тем больше у человека ощущения, что в случае неприятности у него есть кто-то близкий, с кем вместе бок о бок можно пройти мимо этих неприятностей», — заключила она.