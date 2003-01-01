Психолог рассказала, сколько дней нужно на адаптацию после длинных выходных

Психолог Наиля Бирарова отметила, что психике для перестройки с режима отдыха на продуктивную деятельность необходимо около трех-четырех дней.
Специалист в беседе с «Постньюс» подчеркнула, что на процесс восстановления работоспособности влияет комплекс факторов:
— Психотип человека;
— Привычный распорядок дня;
— Характер отдыха в выходные: был ли он активным, пассивным, творческим или, возможно, даже вредным для восстановления сил.
Однако названные сроки усреднённые, и биоритмы каждого человека работают по-своему:
— Кто-то легко входит в рабочее состояние за день, а кому-то может не хватить и месяца, — отметила Наиля Бирарова.
Ранее мы сообщали, что в России люди смогут отдохнуть 3 дня подряд уже в феврале и марте.