Назван простой способ победить лень

Психолог назвала действенный способ борьбы с ленью.

Победить лень просто — достаточно следовать одному простому, но эффективному правилу. Его раскрыла психолог Патрисия Рамирес заявила в беседе с изданием Hola. Ее слова приводит Лента.ру.

По словам Рамирес, следует использовать правило «пяти минут».

— Пообещайте себе делать какое-то дело всего пять минут. Если после этого времени вы действительно не сможете продолжать, дайте себе разрешение остановиться, — предложила она.

Как уточнила психолог, в большинстве случаев человек, сам того не осознавая, продолжит выполнять начатое дело до конца.