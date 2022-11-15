Психологи сыграют с заключенными Карелии в настольные игры

Специалисты-психологи исправительных учреждений Карелии поучаствовали в мастер-классе по применению в работе настольных игр, сообщили в УФСИН Карелии.

Сотрудники психологической службы УФСИН Карелии приняли участие в профессиональном фестивале «Жизнь на максимум» в Петрозаводске. Там специалисты прошли мастер-класс по тому, как внедрять в психологическую работу методики с использованием специальных настольных игр.

На мероприятии психологи узнали больше о трансормационных играх на такие актуальные темы, как ресурсы, деньги, карьера, самореализация, а также опробовали их на практике в сопровождении экспертов.

«Трансформационные игры – это относительно новое психологическое направление в нашей стране, набирающее все большую популярность. Это методика понимания своей личности, возможностей и ограничений, которая реализуется через настольную игру», – пояснили в сообщении УФСИН.