Психологи назвали группу людей под угрозой «синдрома новогодних каникул»

Если вы включились в предновогоднюю гонку и покрикиваете на домашних — задумайтесь, не портите ли вы сами себе праздник?

Как пишет портал «Доктор Питер», «синдром новогодних каникул» похож на проявления «синдрома вечера воскресенья», когда портится настроение из-за того, что в понедельник надо идти на работу.



Такие чувства говорят о наступившем выгорании. Оно свойственно и тем, кто слишком активно готовится к новогодним праздникам.



«Синдром новогодних каникул — это ситуация, когда вы накануне праздника слишком активно включаетесь в праздничную гонку и бегаете по магазинам в поисках подарков и недорогих угощений к столу, а в канун праздника вдруг чувствуете не радость и счастье, а ощущаете себя как выжатый лимон», — объяснил порталу психолог Михаил Лабковский.



В тяжелой форме этот синдром протекает у тех, кто и в январские длинные выходные не наслаждается жизнью и отдыхает, а устраивает генеральные уборки, затевает ремонты, без конца принимает гостей и ходит с ответными визитами к родственникам, чтобы только никого не обидеть.