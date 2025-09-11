РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Тема недели
Где мы были 8 лет: как Карелия из экономического аутсайдера превратилась в лидера по инвестициям
10 сентября, 13:00 Статьи
Кинотетрис
«Вниз»: психологический триллер с Егором Кридом и «Москвой-Сити» играет на нервах
05 сентября, 16:53 Статьи
Расследование
Большой куш: как забрать миллионы у пенсионерок в Петрозаводске и остаться на свободе
04 сентября, 15:45 Статьи
Новости

Психологи назвали привычку счастливых людей

00:10

Аэропорт крупнейшего города юга России открылся после долгого перерыва

23:00

Певец SHAMAN приезжает в Карелию с «Победой»

22:00

В Карелии пройдет Кубок республики по эндуро 2025

21:45

Юный спортсмен из Карелии победил на Всероссийских Играх боевых искусств

21:15

Скончалась народная артистка Карелии Виено Микшиева

20:00

Работников карельских лесничеств обучают управлению беспилотниками

19:45

В Петрозаводске закрылась «Галерея промышленной истории»

19:15

Артур Парфенчиков рассказал на форуме в Москве, как в Карелии создают медицину шаговой доступности

18:50

«Чушь, инсинуации и полная белиберда»: экс-замгендиректора «Корпорации развития Карелии» грозит компроматом

18:30

В Пудоже загорелась котельная предприятия по деревообработке

18:15

Почти 30 новых светильников установили на Голиковке в Петрозаводске

17:40

Южный ветер, ясное небо и до +22°С ожидается в Карелии 12 сентября

17:30

Дмитрий Медведев считает, что Финляндия должна выплатить репарации за разрушения в Карелии в годы войны

17:20

Цифровые финансовые решения: как управлять личным бюджетом онлайн

17:00

В захваченной сорняками карельской деревне ввели карантин

16:40

В Петрозаводске пройдет осенняя сельскохозяйственная ярмарка

16:15

Летом жители Карелии читали фэнтези и слушали «Матушку»

16:12

Россельхозбанк повысил кешбэк по картам МИР до 25%

16:00

Архитектурную подсветку протестировали на Лобановском мосту в Петрозаводске

15:50

Оптимальный тариф за лучшую стоимость: Билайн запустил акцию для жителей Карелии с гарантией лучшей цены

15:33

На остановках в Петрозаводске появились двуязычные названия

15:15

Более 670 аварийных домов расселят в Петрозаводске

14:55

Стало известно, сколько избирательных участков в Карелии оснастили камерами наблюдения

14:20

В День трезвости карельские медики предупредили о последствиях злоупотребления алкоголем для здоровья

14:00

Умерла врач-фтизиатр Республиканского противотуберкулёзного диспансера Валентина Ципух

13:35

Подсчитано количество тюленей в российской части Финского залива

13:00

Студенты ПетрГУ высадили аллею лип в центре карельской столицы

12:45

26-летний житель Петрозаводска обманул и обокрал 51-летнего приятеля

12:30

Более 85% детей мигрантов в Карелии успешно сдали экзамен по русскому языку

12:20

Полиция разыскивает в Петрозаводске двух подозреваемых

12:10

Мост через реку Сума на севере Карелии отремонтируют до конца года

12:00

В Петрозаводске 166 домов остались без света

11:50

Директор форелевого предприятия «Кала-Ранта» предложил школьникам Приладожья работу

11:45

Еще одна пожилая женщина ушла за грибами в Карелии и пропала

11:30

«Приложилась подбородком об асфальт»: на Зареке женщина упала в открытый люк

11:10

В Петрозаводске произошел пожар в общежитии

11:00

В Медвежьегорске повысят надежность водоснабжения

10:45

В Петрозаводске благоустроили Терманский сквер

10:40

Арендатора, который перекрыл дорогу к Онежскому озеру в Прионежье, обязали убрать шлагбаум

10:30

В Карелии форелеводов оштрафовали за свалку тухлой рыбы

10:20

«Сбормобиль» возобновит работу в Петрозаводске в сентябре

10:05

На трассе «Кола» в Карелии вспыхнул участок леса

09:55

Экзамен по общению с женщинами и обязательный мессенджер MAX: что партия «Новые люди» предлагает в сфере миграции

09:40

Трое молодых мужчин обокрали магазины в Петрозаводске

09:30

Депутаты предложили снизить возраст для повышенной пенсии

09:00

В Карелии снимают фильм с Олегом Меньшиковым

08:40

Президент Торгово-промышленной палаты Карелии назвал оптимальную для бизнеса ключевую ставку

08:20

Центральный проспект Петрозаводска начнут ремонтировать в ближайшие выходные

08:00

Житель Карелии дважды сел за руль пьяным и остался без автомобиля

07:40

В старейшем заповеднике Карелии предложили посчитать кабанов

07:20

Карельские учёные прошли по следам создателя «Калевалы»

07:00

Неизвестный в Карелии перешёл границу и попросил убежища в Финляндии

06:40

Врач назвала часть тела, неожиданно выдающую реальный возраст человека

00:10
Психологи назвали привычку счастливых людей
Сегодня 00:10 Медицина
Поделиться

Специалисты рассказали, какая особенность свойственна счастливым людям.

фото: © National Cancer Institute / unsplash

Психологи Патрисия Магет и Даниэль Реске раскрыли изданию Vanitatis привычку, которая свойственна счастливым людям. Их слова приводит Лента.ру.

По словам специалистов, счастливые люди всегда поддерживают в доме порядок, подчеркнув при этом, что каждый человек считает беспорядком разный уровень захламленности.

- Организованный дом облегчает организованность мыслей, — добавила Магет.

Даниэль Речке объяснил, что приятная и структурированная обстановка усиливает способность справляться со сложными эмоциями, а беспорядок связан с прокрастинацией, снижением качества жизни и общей перегрузкой.

Обсудить (0) в ленту
В Петрозаводске прошел финал конкурса «Дока» среди лучших сотрудников «Российских коммунальных систем»
В торговом центре «Тетрис» устроили большой праздник для детей в День знаний
Торжественная линейка в честь Дня знаний прошла в Ломоносовской гимназии в Петрозаводске
Забег культуры и искусства прошел в Петрозаводске
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение