Психологи назвали привычку счастливых людей

Специалисты рассказали, какая особенность свойственна счастливым людям.

Психологи Патрисия Магет и Даниэль Реске раскрыли изданию Vanitatis привычку, которая свойственна счастливым людям. Их слова приводит Лента.ру.

По словам специалистов, счастливые люди всегда поддерживают в доме порядок, подчеркнув при этом, что каждый человек считает беспорядком разный уровень захламленности.

- Организованный дом облегчает организованность мыслей, — добавила Магет.

Даниэль Речке объяснил, что приятная и структурированная обстановка усиливает способность справляться со сложными эмоциями, а беспорядок связан с прокрастинацией, снижением качества жизни и общей перегрузкой.