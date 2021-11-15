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Психологи помогли заключенным в колонии Карелии построить будущее

Новости. Общество
18:20, 01 Декабря 2021
фото: © УФСИН России по Республике Карелия

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Психологи ИК-7 провели психокоррекционное занятие с осужденными, имеющими различные эмоциональные нарушения, сообщили в УФСИН по Карелии.

В Управлении отметили, что заключенные с эмоциональными нарушениями отличаются спецификой мышления, часто меняющимся настроением, повышенной тревожностью. Эмоциональная сфера этих людей требует отдельного подхода. И с ними активно работают Сотрудниками психологической службы.

В рамках курса психокоррекционных занятий, психолог ИК-7 Ольга Парамонова провела групповое занятие с осужденными с использованием методического пособия «Построение будущего». Программа направлена на снижение дезадаптивных проявлений со стороны осужденных, вызванных воздействием стрессогенных факторов, повышение стрессоустойчивости.

В ходе занятий создается психологический комфорт личности клиента в отношении к самому себе, во взаимодействиях с другими людьми, в мировосприятии в целом, формируется позитивная установка на будущее, понижается уровень эмоциональной тревожности, повышается уверенность в себе.

К примеру, одна из интересных техник, используемых в процессе реализации программы называется «Стакан». Направлена данная техника на определение кризисных ресурсов личности. При выполнении задания, участники делят лист бумаги на 4 части, на каждой из которых прописывают сферы жизни. После этого, оценивается развитие каждой из перечисленных сфер от 0 до 100 % (соответственно 0% — в самом низу на сгибе каждой колонки, а 100% в самом верху на сгибе каждой колонки). После того как участник группы отметил развитие у себя каждой из сфер, ему предлагается оторвать всё то, что осталось после процентной отметки и свернуть лист в воображаемый «стакан».

С помощью данного упражнения можно увидеть, во-первых, уровень развития важных сфер жизнедеятельности, которые в совокупности составляют психологически здоровую личность. Акцентируется внимание на том, чтобы участники проанализировали — какая именно сфера жизнедеятельности у них «хромает», над чем им, непосредственно, нужно работать и что необходимо развивать.

Ранее осужденные колонии Карелии сыграли в КВН.

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