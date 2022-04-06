Психологи с помощью упражнения «дерево» научили заключенных в Карелии преодолевать жизненные трудности

Психологи ИК-9 провели занятие с осужденными, направленное на преодоление жизненных трудностей, сообщили в УФСИН Карелии.

Психологи «девятки» провели групповое психокоррекционное занятие с осужденными с использованием упражнений, направленных на поиск и активацию ресурсов, необходимых для преодоления жизненных трудностей.

Участники вспоминали ситуации, когда им удалось достичь успеха, одержать победу, проанализировали сильные и слабые стороны своего характера, постарались найти в себе ресурсы и силы для преодоления острых, кризисных ситуаций.

В ходе занятия осужденные выполнили упражнение «Дерево». Каждый участник наклеил на ветки «листья», на которых были записаны те успехи и достижения, которые были в прошлом. Сильные стороны своей личности и ресурсы, которыми они обладают, разместили у корней дерева.

«Мы часто фиксируемся на будущем, думаем о тех проблемах и неурядицах, которые нам нужно преодолеть и не всегда, задумываемся о том, какой путь прошли для того, чтобы чего-то достичь. Такие занятия помогают осужденным поддерживать уверенность в себе, достичь понимания, что в прошлом сделано немало того, за что себя стоит похвалить, это важный момент на пути к исправлению через осознание своих сильных сторон», — пояснила психолог учреждения Алена Ульянова.