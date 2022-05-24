Психологи СИЗО в Карелии попросили женщин-заключенных перейти через реку

Психологи СИЗО-2 в Сегеже провели психокоррекционное занятие с женщинами с использованием арт-терапевтического упражнения "переход через реку", сообщили в УФСИН Карелии.

В рамках оказания психологической поддержки женщинам, содержащимся в СИЗО-2, психологи учреждения провели групповое психокоррекционное занятие использованием арт-терапевтического упражнения «Переход через реку».

Основная задача - нарисовать себя переходящим через реку и то, что находится по обе стороны реки на берегах. Река является символической репрезентацией жизни клиента. Например, бурная река может указывать на беспокойство, тревогу и наличие серьезных проблем. Способ, которым человек пересекает реку, может соотноситься с его методом решения проблем и трудностями, с которыми он сталкивается в жизни.

Так, использование моста может свидетельствовать о стремлении к безопасности, а попытки переплыть реку – о стремлении сталкиваться с трудностями лицом к лицу.

Подобного рода занятия предоставляют возможность выражения негативных чувств в социально-одобряемой форме, а также позволяют клиентам работать с мыслями и чувствами, которые кажутся непреодолимыми.

Арт-терапия широко используется в психокоррекции в пенитенциарных учреждениях и практически не имеет ограничений, может применяться в отношении любых категорий лиц. Арт-терпия помогает человеку с помощью определенных техник говорить о проблемах через образы искусства. Метод основан на идее, что творческий процесс исцеляет, а также является невербальным способом самовыражения переживаемых чувств.