Психологи УФСИН в Карелии провели флешмоб для наркозависимых заключенных

В исправительных учреждениях республики прошел психологический флешмоб по борьбе с наркозависимостью.

По сообщению УФСИН в Карелии, в рамках акции, посвященной международному дню злоупотребления наркотическими средствами и их незаконным оборотом, в колониях состоялось большое количество профилактических мероприятий. Психологи, проявив креативность, организовали флешмоб по борьбе с наркозависимостью.

Основная суть психологического флешмоба заключалась в том, что специалисты одновременно во всех учреждениях провели занятие с осужденными по теме «Алекситимия у зависимых – расстройство в сфере чувств». Оно было направлено на расширение психологического кругозора с целью формирования у осужденных негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков.

- Решение о завершении данной акции в виде психологического флешмоба пришла нам не случайно. Зарождение классического флешмоба носит психологические корни, и связывают ее с выходом книги социолога Говарда Рейнольда «Умные толпы: следующая социальная революция». В нашем случае мы использовали психологический флешмоб с эффектом доктора Фокса, который заключается в том, что завершающая эмоционально-насыщенная речь закрепляет положительный мотивационный эффект любого мероприятия, - поясняет начальник психологической службы УФСИН Наталья Боброва.

Ранее заключенные в Карелии получили среднее образование в колонии.