Психотерапевт: «Я не могу контролировать то, что сейчас происходит там, но я могу контролировать себя»

Психотерапевт Республиканской психиатрической больницы Карелии Дамир Сафаров рассказал, как сегодня сохранить свое психическое здоровье.

Вторую неделю мы пристально следим за новостями о ситуации на Украине. Происходящее мало кого может оставить равнодушным. Люди испытывают шквал чувств и эмоций: от страха и негодования, гнева и ненависти до сострадания и скорби. Родные и близкие, друзья и коллеги спорят, ссорятся, нередко оскорбляя друг друга, обсуждая военную спецоперацию и санкции. Так и с ума сойти недолго. Как же сохранить свое психическое здоровье? За советом мы обратились к врачу-психотерапевту, психиатру, работающему в отделении неврозов Республиканской психиатрической больницы Дамиру Сафарову.

"Начать нужно с информационной гигиены, - говорит врач. - Перестаньте читать о ситуации. Мы прекрасно понимаем, что в современном мире от качества информации зависит все. Но достоверность и подлинность информации нам, простым людям, не проверить. Тогда давайте займемся тем, что мы можем контролировать. Я, как индивид, не могу контролировать то, что сейчас происходит там, контролировать то, что происходит с экономикой. Мне это неподвластно. Но я могу контролировать себя. Так обратитесь к себе, вернитесь в свою настоящую реальность здесь и сейчас. Что я? Кто я? Что я конкретно делаю и могу сделать для себя в этой ситуации? В моей власти то, как реагирую на происходящее, то, как я справляюсь и что я делаю со своими чувствами".

Как не сойти с ума от новостей, можно узнать здесь.