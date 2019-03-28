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Новости. Общество
14:24, 28 Марта 2019

ПСК: К каждому сложному сезону готовимся очень серьезно

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Погода в Карелии в последнее время постоянно преподносит нам неприятные сюрпризы. И именно во время природных катаклизмов проверяется на прочность вся инфраструктура, обеспечивающая безопасность жизни людей: тепло, связь, транспорт и, конечно, электрические сети.

Прионежская сетевая компания – одна из крупнейших энергетических предприятий республики обслуживает более пяти тысяч двухсот километров линий электропередачи в 13 районах, Костомукше и, частично, в Петрозаводске. Важно еще то, что сети компании, в основном, доставляют электроэнергию непосредственно потребителю.

Насколько  энергообъекты готовы выдержать удары стихии, рассказал главный инженер АО "ПСК" Владимир Тарачев.

- Насколько энергообъекты Прионежской сетевой компании защищены от чрезвычайных ситуаций, связанных с природными катаклизмами, теми же паводками, лесными пожарами, ветрами, снегопадами? Какая работа у вас в этом направлении ведется?

- Давайте, я начну с хорошего. По итогам деятельности в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Республике Карелия в 2018 году совместным приказом МЧС России по Республике Карелия и республиканского комитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, среди предприятий и учреждений республики за высокие достигнутые результаты первое место было присуждено Прионежской сетевой компании. Это большая победа, с которой я наших сотрудников искренне поздравляю.

В минувшем году не было допущено серьезных сбоев электроснабжения на объектах жизнеобеспечения, не выявлено каких-либо фактов, создающих угрозу функционирования таких объектов.

Вообще, за последние четыре года у нас было лишь одно серьезное ЧП в сетях, непосредственно связанное с непогодой: в январе 2018-го в Костомукше. Тогда погодная обстановка была действительно очень тяжелая, если помните.

К каждому сложному сезону готовимся очень серьезно. Сейчас, например, идет большая работа по подготовке к весеннему половодью. Проверяем все наши энергетические объекты, которые могут попасть в зону подтопления, мониторим паводковую ситуацию. Подготовили силы и средства для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком.

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Комментарии

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Саныч
2019-03-28 15:07:57
На лице написано, как серьезно готовится!
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