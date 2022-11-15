ПСК предупреждает о проведении плановых ремонтных работ на энергообъектах в районах Карелии

В связи с ремонтами линий электропередачи и подстанций возможны временные отключения потребителей, сообщили в Прионежской сетевой компании.

Плановые ремонты на энергообъектах проводятся с целью повышения надежности энергоснабжения населенных пунктов в зоне ответственности АО «ПСК».

Временные отключения электроэнергии с 21 по 27 ноября возможны:

Прионежский муниципальный район:

- 21 ноября с 10.00 до 15.00. Деревня Верхний Бесовец: СНТ «Прибрежный», «Раздолье».

- 21 ноября с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улица Онежская (частично). Переулки Пионерский, Сосновый.

- 21 ноября с 11.00 до 15.00. Деревня Ревсельга.

- С 21 по 25 ноября с 10.00 до 17.00. Деревня Ужесельга: улицы Центральная (дома 27-78), Зеленая, Лесная, Солнечная, Дачная, Парковая, Интернациональная, Ясная, Рябиновая. Переулки Балтийский, Черноморский, Садовый, Еловый, Олимпийский, Дачный, Светлый, Хвойный. Здание ООО «Вода Карелии».

- 22 ноября с 8.00 до 20.00. Местечко Лососинное.

- 22 ноября с 10.00 до 15.00. Поселок Ладва: улицы Комсомольская (дома 182-204), Советская (дома 166-183). Переулок Ивинский.

- 22 ноября с 10.00 до 16.00. Деревня Шуйская Чупа.

- 23 ноября с 10.00 до 15.00. Деревня Ужесельга: улицы Янтарная, Вознесенская. СНТ «Нелукса». Здание ООО «НордКапитал».

- 24 ноября с 10.00 до 15.00. Деревни Косалма, Царевичи.

- 24 ноября с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улица Онежская. Переулки Пионерский, Сосновый. Местечко Орзенский бор.

- 25 ноября с 10.00 до 15.00. Станция Деревянка: улицы Посадочная, Советская, Кирпичная, Ключевая.

Петрозаводский городской округ:

- 23 ноября с 10.00 до 14.00. Город Петрозаводск: Университетский проезд (частично).

Пряжинский национальный район:

- 21 ноября с 10.00 до 15.00. Деревня Шуйская Слобода: улицы Рябиновая, Береговая, Сиреневая, Лососевая, Березовая, Гористая.

- 22 ноября с 10.00 до 15.00. Поселок Чална: улицы Шоссейная, Вокзальная, Титова.

Муезерский муниципальный район:

- 21 и 22 ноября с 9.00 до 17.00. Поселок Ледмозеро: улицы 50 Лет ВЛКСМ, Советская, Лесная.

- 22 ноября с 7.00 до 8.00 и 16.00 до 17.00. Поселки Муезерский и Волома.

- 22 ноября с 9.00 до 17.00. Поселок Ледмозеро: улица Лесная.

- 22 ноября с 10.00 до 11.00. Поселок Муезерский: улицы 8 Марта, Строителей, Гагарина, Правды. Здание Муезерской ЦРБ.

- 22 ноября с 14.00 до 15.00. Поселок Муезерский: улицы Студенческая, Рабочая, Набережная. Переулок Речной.

- 23 ноября с 10.00 до 12.00. Поселок Муезерский: улицы Строителей, Охотничья. Здание Дома творчества. Переулок Строителей.

- 23 ноября с 14.00 до 15.00. Поселок Муезерский: Улицы Сосновая, Антикайнена, Привокзальная. Переулок Комсомольский.

- 24 ноября с 10.00 до 11.00. Поселок Муезерский: улицы Первомайская, Октябрьская. Переулок Пограничников.

- 24 ноября с 14.00 до 17.00. Поселок Волома: улицы Лесная, Гагарина, 23-го Съезда КПСС, Садовая.

- 24 и 25 ноября с 9.00 до 17.00. Поселок Ледмозеро: улицы Мира, Лесная.

Кондопожский муниципальный район:

- 21 ноября с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улица Советов (частично).

- 21 ноября с 9.00 до 17.00. Поселок Кяпесельга. Деревни Кяппесельга, Шайдома, Листнаволок.

- 21 ноября с 13.00 до 15.00. Станция Нигозеро: улица Сосновая.

- 22 и 23 ноября с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Кондопожская (дома 31-74).

- 24 ноября с 10.00 до 12.00. Город Кондопога: Сандальская набережная (частично).

- 24 ноября с 10.00 до 14.00. Город Кондопога: улица Советов (частично).

- 25 ноября с 10.00 до 12.00. Деревня Лижма.

Сегежский муниципальный район:

- 21 ноября с 9.00 до 11.40. Город Сегежа: Бульвар Советов (дом 3).

- 21 ноября с 13.30 до 16.00. Город Сегежа: улица Спиридонова (дом 9).

- 22 ноября с 8.30 до 16.00. АБЗ ГУП «Мост», «Арсенал».

- 22 ноября с 9.30 до 16.00. Поселок Черный Порог: улицы Кирова, Лесная, Новая.

- 22 ноября с 10.30 до 15.00. Поселок Попов Порог: участки Малышева С.А., Безбородова А.М.

- 23 ноября с 8.30 до 16.00. Поселок Каменный Бор (частично).

- 23 ноября с 9.00 до 12.00. Город Сегежа: улица Лесокультурная (частично).

- 23 ноября с 9.30 до 11.40. Город Сегежа: Бульвар Советов (дом 5).

- 23 ноября с 9.30 до 16.00. Поселок Черный Порог: ул. Кирова, Лесная, Новая.

- 23 ноября с 13.30 до 16.00. Город Сегежа: улица Лесная (дом 2-А).

- 24 ноября с 9.00 до 11.40. Город Сегежа: Бульвар Советов (дом 4).

- 24 ноября с 9.00 до 12.00. Поселок Волдозеро.

- 24 ноября с 9.30 до 16.00. Деревня Надвоицы: улицы Полевая, Набережная, Новая.

- 24 ноября с 13.30 до 16.00. Город Сегежа: проезд Монтажников (дом 1).

- 25 ноября с 9.30 до 11.40. Город Сегежа: улица Строителей (дом 9).

- 25 ноября с 9.30 до 16.00. Поселок Идель: улицы Центральная, Новая, Набережная.

- 25 ноября с 13.30 до 16.00. Город Сегежа: улица Антикайнена (дом 12).

Кемский муниципальный район:

- 21 ноября с 13.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Полярная (дома 1-7), Кирова (дома 16-19).

- 22 ноября с 9.00 до 16.00. Поселок Рабочеостровск: улица Юбилейная (дом Каллиевю А.С.); поселок Авнепорог: улицы Советская, Школьная, Набережная.

- 23 ноября с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улица Гидростоителей (дома 9-А, 15-А, 13-А, 13-Б, 11-А).

- 25 ноября с 9.00 до 11.00. Город Кемь: улица Энергетиков (дом 11).

- 25 ноября с 15.00 до 17.00. Город Кемь: улица Энергетиков (дом 9).

Лоухский муниципальный район:

- 22 ноября с 10.00 до 12.00. Поселок Лоухи: улица Юбилейная. Переулок Дачный. Здание пожарной части.

- С 22 по 25 ноября с 9.00 до 17.00. Поселок Сосновый: улица Озерная (дома 10, 11).

- 22 ноября с 14.00 до 16.00. Поселок Лоухи: улицы Совхозная, Набережная.

- 23 ноября с 14.00 до 16.00. Поселок Лоухи (частично).

- 23 ноября с 11.00 по 13.00. Поселок Сосновый: улицы Набережная, Школьная, Дорожная, Советская, Кольцова, Пальковского, Лесная, Северная, Восточная. Здания средней школы, ФАПа, Сбербанка, Ростелекома, детского сада, электрических котельных, «Почты России», библиотеки, поселковой администрации.

- 23 ноября с 14.00 до 16.00. Поселок Лоухи: улица Первомайская.

Лахденпохский муниципальный район:

- 21 ноября с 11.30 до 17.00, 22 ноября с 8.00 до 12.00, 24 и 25 ноября с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улица Аркадия Маркова.

- 23 и 24 ноября с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: переулок Мелиоративный.

Калевальский национальный район:

- 22 ноября с 10.00 до 12.00. Поселок Калевала: улицы Вяйнемяйнена (дома 106-132), Марии Михеевой (дома 59-65).

- 24 ноября с 10.00 до 12.00. Деревня Юшкозеро: улица Добрыниной (частично).

Олонецкий национальный район:

- 21 ноября с 9.00 до 10.00. Город Олонец: улица Володарского (дом 9-А).

- 21 ноября с 10.00 до 11.00. Город Олонец: улицы Онежская (дома 4-13), Сортавальская (дома 1-4). Переулок Онежский.

- 21 ноября с 11.00 до 12.00. Деревня Рыпушкалица: улицы Лесная, Луговая.

- 21 ноября с 13.30 до 16.00. Поселок Ковера: улицы 60-летия Великого Октября (дома 16-28), Калинина (дома 9-13), Лесная (дома 1-13).

- 22 ноября с 9.00 до 17.00. Город Олонец: улицы Железнодорожная, Студитова.

- 23 ноября с 9.00 до 11.00. Поселок Черная Речка.

- 23 ноября с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улица Полевая дома (1-35). Переулок Красноармейский (дома 6, 8).

- 23 ноября с 13.30 до 16.00. Город Олонец: улицы Карла Либкнехта (дома 1-19), Пролетарская (дома 5, 7, 9, 13, 15), Буденного (дом 1). Переулок Железнодорожный.

- 24 и 25 ноября с 9.00 до 16.00. Поселок Ильинский: улицы Песочная, Луначарского, Гагарина, Первомайская.

- 25 ноября с 9.00 до 11.30. Деревня Верховье: многоквартирный дом ДСПМК, водонасосная станция, кафе «Карелия».

- 25 ноября с 9.30 до 16.00. Деревня Речная Сельга: улица Олонецкая. Переулки Олонецкий, Речносельский.