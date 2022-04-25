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ПСК вновь предупреждает о возможных отключениях электроэнергии в Карелии

Новости. Общество
12:09, 04 Мая 2022
фото: Прионежская сетевая компания

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Между майскими праздниками Прионежская сетевая компания продолжит плановые ремонты в районах республики.

Также энергетики напоминают, что плановые ремонты на энергообъектах не будут производиться с 2 и 3 мая, а также с 7 по 10 мая в связи с праздниками.

Временные отключения с 4 по 6 мая возможны:

Кондопожский муниципальный район:

- 4 мая с 10.00 до 15.00. Деревня Койкары.

- 5 мая с 9.00 до 13.00. Город Кондопога: улица Парковая (дома 32, 33).

- 5 мая с 10.00 до 15.00. Поселок Новый Поселок.

- 6 мая с 10.00 до 15.00. Поселок Ватнаволок; деревня Илемсельга: улица Верхняя.

- 6 мая с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улицы Приканальная, Ветлечебная.

Лоухский муниципальный район:

- 5 мая с 9.00 до 17.00. Поселки Плотина, Чкаловский; поселок Лоухи (частично).

Олонецкий национальный район:

- 4 мая с 13.30 до 15.30. Город Олонец: улицы Звездиной, Свободы, Чкалова, Егорова (дома 1-16), Володарского (дома 14-А, 15, 15-А, 16), переулок Егорова, светофоры.

- 4 мая с 15.00 до 16.00. Город Олонец: улица Карла Либкнехта (дома 4-19), переулок Железнодорожный.

- 5 мая с 9.00 до 12.00. Деревня Тахтасово.

- 5 мая с 13.30 до 16.30. Деревня Рыпушкалицы: улицы Лесная, Луговая, Школьная.

- 5 мая с 14.00 до 15.00. Поселок Видлица: улицы Новая, Школьная (дома 22, 24), здание дома-интерната.

Прионежский муниципальный район:

- 4 мая с 10.00 до 16.00. Деревня Ревсельга; село Заозерье: улица Андреева.

- 5 мая с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Полевая, Комсомольская (дома 39-62), переулок Северный.

- 5 мая с 11.00 до 15.00. Местечко Лососинное.

- 6 мая с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Городская, Пролетарская (дома 1-5).

- С 4 по 6 мая с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улицы Онежская (частично), Савкины Поля, Яблочная.

Пряжинский национальный район:

- 4 мая с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улица Новореченская (частично), переулок Виданский.

Петрозаводский городской округ:

- 5 и 6 мая с 10.00 до 16.00. Поселок Тепличный: улицы Парковая, Тепличная.

Сегежский муниципальный район:

- 5 мая с 10.00 до 14.00. Поселок Пертозеро: улицы Советская, Набережная.

- 5 и 6 мая с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улицы Нагорная, Озерная, Пушкина, Комсомольская (дом 8-А).

- 6 мая с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улицы Южная, Гористая (дома 55-85), Речная, Заречная, переулки Речной и Подгорный.

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