«Птицы» прилетели. Спасайте своих»: в Петрозаводске искали хозяев забравшихся высоко животных

Два кота морозным утром забрались на высокое дерево на Ключевой.

Хозяев двух котов, обнаруженных рано утром 14 декабря на Ключевой, искали в паблике петрозаводского района.

«Сегежская 9. Раннее утро 14 декабря, -14, мороз. „Птицы“ прилетели. Спасайте своих! Высоко сидят. Чёрный пушистый и рыжий обычный», — написали в паблике.

Местные жители в комментариях пошутили, что так выглядит модернизированное освещение, отметив светящиеся кошачьи глаза.