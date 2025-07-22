Птицы устроили аквапарк в заповеднике на границе Карелии

В Нижне-свирском заповеднике утки в жару открыли водные аттракционы.

Утки устроили водные аттракционы в Нижне-свирском заповеднике, расположенном в Ленинградской области на границе с Карелией. Забавные кадры опубликовали в группе природоохранной территории.

В заповеднике — жара, а значит, пора открывать… аквапарк! — написали в паблике заповедника. — Наши уточки точно знают, как провести лето с пользой — немного тени лесных крон и прохладный ручей — счастье.

В Карелии и близлежащих регионах царит необычная жара, температура на несколько градусов превышает средние значения.