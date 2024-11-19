Публичных камер наблюдения в Сегеже и Надвоицах стало больше

В населенных пунктах появились новые точки круглосуточного видеонаблюдения.

В Сегеже и Надвоицах прибавилось публичных камер наблюдения, сообщили в паблике интернет-провайдера «Ситилинк».



Недавно администрация Сегежского округа за счет бюджета установила сразу пять новых камер. Две из них «смотрят» на площадь Ленина в Надвоицах. Еще одна «наблюдает» за детской площадкой на улице Бумажников в Сегеже. Кроме того, круглосуточное видеонаблюдение появилось на заезде на улицу Мира и на пересечении Мира и Советской.





«Ситилинк» поучаствовал в проекте и вывел потоки с камер на ресурс «Мой дом». Теперь все желающие могут смотреть онлайн-трансляции и пользоваться архивом записей за 7 дней, отметили в источнике.