Публицист увидел в аресте Шалак "запредельную слабость" важнейших для предпринимателей институтов в Карелии

Олег Реут считает, что ситуация с фермером из Олонца выявила проблемы, накапливающиеся в сфере инвестиционной деятельности в республике.

Арест и уголовное преследование карельского фермера Ираиды Шалак показали "запредельную слабость" института защиты права собственности, института исполнения договора и института справедливого судопроизводства. Таково мнение публициста и политолога Олега Реута.

"Шалак была помещена под стражу, доступ к банковским счетам сельхозкооператива оказался закрыт и сразу выяснилось, что предприятие фактически находится на грани остановки, соглашения о предоставлении субсидий "подвисли", а суд вынес решение, которое, вроде бы, идёт в разрез с "генеральной линией" на отказ от "прессования" бизнесменов, если это ставит под угрозу продолжение работы сотрудников и в целом ведение дел", - отметил Реут.

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