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Новости. Общество
16:03, 26 Июня 2019
фото: YouTube

Публицист увидел в аресте Шалак "запредельную слабость" важнейших для предпринимателей институтов в Карелии

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Олег Реут считает, что ситуация с фермером из Олонца выявила проблемы, накапливающиеся в сфере инвестиционной деятельности в республике.

Арест и уголовное преследование карельского фермера Ираиды Шалак показали "запредельную слабость" института защиты права собственности, института исполнения договора и института справедливого судопроизводства. Таково мнение публициста и политолога Олега Реута.

"Шалак была помещена под стражу, доступ к банковским счетам сельхозкооператива оказался закрыт и сразу выяснилось, что предприятие фактически находится на грани остановки, соглашения о предоставлении субсидий "подвисли", а суд вынес решение, которое, вроде бы, идёт в разрез с "генеральной линией" на отказ от "прессования" бизнесменов, если это ставит под угрозу продолжение работы сотрудников и в целом ведение дел", - отметил Реут.

Читайте подробнее в статье "Предприниматель будет сидеть".

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Комментарии

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Маразм
2019-06-26 17:10:10
Всё становится на "свои места".....
zanoza
2019-06-26 16:55:02
Вот потому и не поднять экономику региона! На одном пиаре далеко не уедешь!
Серж
2019-06-26 16:38:49
Арестовать может быть и надо было , если законы нарушала , следствие покажет . Однако , минсельхоз ещё тот , прочитав статью , плакать хочется от того кто у нас там и как работает . Если работает вообще . Так , видимо и в других ведомствах, кадры ни чем не лучше работают .
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