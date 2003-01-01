Пудожгорский ФАП переезжает в «тёплое, светлое» здание

В ближайшем будущем в посёлке Пудожгорском откроется новый фельдшерско-акушерский пункт.
Совсем скоро Пудожгорский фельдшерско-акушерский пункт, расположенный в Пяльмском поселении Пудожского района, переедет в новое здание, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
— Изменения видны, начиная с улицы. Посмотрите, какой красивый и контрастный получается газон на фоне жёлтой увядающей акварели осени! Здание тёплое, светлое. И внутреннее обустройство будет самым современным — от технических коммуникаций до табличек и вывески, — отметил он.
Заведует медпунктом фельдшер Светлана Полина. В ближайшем будущем она сможет принимать пациентов в более комфортных условиях, подчеркнул глава ведомства.
— ФАП строим по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Глава республики Артур Олегович Парфенчиков инициировал возведение таких объектов по карельскому проекту с учётом наших климатических условий, — добавил Михаил Охлопков.
Ранее новый фельдшерско-акушерский пункт начал работу в посёлке Пийтсиёки Суоярвского округа.