Пудожские пожарные помогли маме с младенцем попасть в квартиру

Вечером 11 ноября пожарные Пудожа пришли на помощь молодой маме, которая с маленьким ребенком не могла попасть в собственную квартиру.
Женщина с ребенком в коляске оказалась в затруднительной ситуации: ключ сломался в замочной скважине. Самостоятельно справиться с надежным центральным замком-пауком на металлической двери у нее не вышло, поэтому женщине пришлось обратиться за помощью к пожарным, сообщает Государственный комитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
Вызов на пульт дежурной службы поступил в 19:47. На место происшествия оперативно выехал дежурный караул Пожарной части № 50. Прибывшие пожарные с помощью шанцевого инструмента аккуратно деблокировали дверь, позволив матери и ребенку попасть домой.
Госкомитет напоминает: в случае любой чрезвычайной ситуации необходимо звонить по единому номеру 112.