Пудожские пожарные предотвратили взрыв газа во дворе жилого дома

В четверг, 14 числа, на одной из улиц Пудожа произошел сильный пожар.

Как сообщили районные спасатели в соцсети, 14 декабря им стало известно о пожаре во дворе дома № 94 по улице Машакова. Пламя уничтожило хозпостройку площадью 30 квадратных метров.



Существовала угроза взрыва газового баллона и распространения огня на соседние жилые здания.



«Пожар ликвидирован с наименьшим ущербом, погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении брандмейстеров.



Напомним, ранее мы сообщали о серьезном пожаре в поселке Чупа. Сгорело несколько квартир.