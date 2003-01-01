Пудожские пожарные взломали дверь и спасли мужчину

Житель Пудожа перестал отвечать на звонки. Родные прибегли к помощи спасателей.
Инцидент произошел сегодня, 24 октября. В 17.13 в пожарную часть Пудожа поступила необычная заявка. Требовалось открыть дверь в квартиру, хозяин которой перестал авыходить на связь.
На место происшествия выехали четверо сотрудников пудожской пожарной части и автоцистерна. По прибытию в 17.18 в присутствии сотрудников полиции пожарные деблокировали дверь в квартиру.
— Собственник квартиры, мужчина 1955 года рождения был жив. С признаками инсульта его передали бригаде скорой медицинской помощи. Человек спасён, — сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности.
