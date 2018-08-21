Пугачева появилась на концерте Лободы в кожаных мини-шортах

На отдыхе в Латвии Алла Пугачева и Максим Галкин решили посетить концерт своей давней приятельницы Светланы Лободы.

Пара дружит с певицей давно: Лобода пела на знаменитых "Рождественских встречах Аллы Пугачевой", выступала на семейных праздниках Примадонны, пишет "Комсомольская правда".

Пугачева была одета по последнему слову моды: трендовая нынче сумка на талии, кожаные мини-шорты, сапоги-чулки.

Концерт Пугачева смотрела из вип-ложи, а затем после шоу Лободы заглянула к певице в гримерку.