Пугачева появилась на концерте Лободы в кожаных мини-шортах

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На отдыхе в Латвии Алла Пугачева и Максим Галкин решили посетить концерт своей давней приятельницы Светланы Лободы.
Пара дружит с певицей давно: Лобода пела на знаменитых "Рождественских встречах Аллы Пугачевой", выступала на семейных праздниках Примадонны, пишет "Комсомольская правда".
Пугачева была одета по последнему слову моды: трендовая нынче сумка на талии, кожаные мини-шорты, сапоги-чулки.
Концерт Пугачева смотрела из вип-ложи, а затем после шоу Лободы заглянула к певице в гримерку.
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