Пугающую красоту шторма на Онего показали петрозаводчане

Средиземноморский циклон заставил волноваться Онежское озеро.

Один из пользователей сообщества «Подслушано в ПТЗ|Петрозаводск» выложил видео шторма в Онежском озере.



«Шторм на Онего 28 ноября — пугающая красота», — написал аноним.



Напомним, ранее в Гидрометцентре республики предупредили о подходе с юга циклона под названием PHIL.

За двое суток, 28 и 29 ноября, ожидается, что выпадет от 20 до 30 мм осадков, сугробы вырастут на 15-20 см, а местами на 35 сантиметров, что соответствует январской норме.

Восточный и северо-восточный ветер будет дуть порывами 15-18 м/с, на акваториях крупных водоемов и в прибрежных районах до 20-24 м/с. При этом температура будет ниже нормы.

Синоптики предупредили также о том, что холод и ветер будут способствовать образованию шуги на водоемах Карелии.



Также ранее мы сообщали о том, что Лососинка готова выйти из берегов в Петрозаводске.