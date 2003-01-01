Реклама на сайте
«На ярком солнце»: французский киношедевр с Аленом Делоном вновь покоряет мировой прокат
08 августа, 16:40 Статьи
Фабрика Скандия: как карельская мебель вышла на цифровой уровень
08 августа, 13:08 Статьи
Жильцы восьми девятиэтажек в Костомукше несколько месяцев живут без лифтов
07 августа, 11:40 Статьи
Пулемет Дегтярева за 50 тысяч: петрозаводчане попались на продаже раритета

12:20

В гаражном кооперативе в Ленинградской области нашли тела трех мужчин

11:50

В Петрозаводске сбили 70-летнего пенсионера

11:30

В Карелии за сутки произошло шесть пожаров

11:15

Продвижение ресурсов: SEO компания поможет

11:09

Новый пешеходный бульвар появится в Петрозаводске

11:05

В Петрозаводске прошла противоаварийная тренировка коммунальных служб

11:00

В Карелии выпал первый снег

10:50

Названы основные признаки повышенного холестерина

10:30

Мошенникам не удалось украсть у пенсионерки более 5 миллионов рублей

10:15

В Петрозаводске бассейн «Акватика» возобновил работу после аварии

09:50

В Петрозаводске ушла из жизни известный врач и преподаватель

09:25

Билайн запустил «план б. – kids»: безопасную платформу с нейросетями и игровой валютой для детей

09:25

В карельском поселке сгорел деревянный дом

09:00

В Карелии два человека утонули при странных обстоятельствах

08:40

«Я опечален этим видом»: известный фотограф высказался по поводу неудачного расположения ларьков на Онежской набережной

08:20

Крупная собака без намордника напала на жительницу Петрозаводска

08:00

Петрозаводчан приглашают посетить танцевальную зарядку на Онежской набережной

07:40

В столице Карелии на месяц ограничат проезд по улице Калинина

07:20

Петрозаводскую бизнесвумен оштрафовали за торговлю ветпрепаратами без лицензии

07:00

Эксперты назвали самые массовые сферы труда в Карелии

06:40

На улице Машезерской в Петрозаводске горит жилой дом

00:10

Ушли за ягодами и не смогли найти дорогу назад: в лесополосе Петрозаводска заблудились две женщины

22:20

Более десятка рок-групп съедутся на музыкальный фестиваль «Pohjola» в Костомукше

21:40

В Петрозаводске грузовик на скорости врезался в иномарку

20:10

В горном парке «Рускеала» пройдёт концерт известного петербургского пианиста

19:40

«Железный» костомукшанин побил рекорд на соревнованиях по триатлону в Москве

18:40

Супруга утонувшего в Белом море туриста из Волгограда поблагодарила волонтеров за помощь в поисках мужа

17:45

В Питкярантском районе два «синхронных» обгона закончились массовым ДТП и переворотом

17:30

Малооблачно и до +24 °C ожидается в Карелии 14 августа

17:00

Пятеро дебоширов из Петрозаводска предстанут перед судом за пьяную драку в ресторане

16:45

Меры поддержки ветеранов СВО глава Карелии обсудил с Замминистра обороны РФ

16:38

В ПетрГУ назвали самые популярные направления этого года

16:30

Суд взыскал с владельца и фрахтователя танкера "Волгонефть-212" около 50 миллиардов рублей за разлив мазута.

16:10

Более 600 учеников Медвежьегорска пойдут в обновленную школу

16:04

На братской могиле в Повенце перезахоронят обнаруженные поисковиками останки советских солдат

15:50

В Олонце пенсионер украл бензопилу из гаража соседа

15:30

Открыта электронная регистрация на Кросс нации

15:10

В Алтайском крае малолетний стрелок случайно убил девочку из пневматического ружья

14:50

В Госдуму внесли проект о бесплатном обучении в вузах для вдов бойцов СВО

14:30

Заслуженного учителя из Карелии наградили почетным знаком

14:15

Площадь единственного лесного пожара в Карелии сократилась до 0,1 га

13:50

Рецидивист из Прионежского района укатил на чужом велосипеде из петрозаводского подъезда

13:45

На Древлянке в Петрозаводске отключат горячую воду

13:30

В Петрозаводске начался новый этап благоустройства Зарецкого парка

13:10

Новый 200-кубовый насос заработал на водозаборе в Лахденпохья

13:00

Десантники из Марий Эл возвращаются домой

12:50

Межпоселенческая библиотека в Лахденпохья получит новый импульс для развития

12:34

Коммунальные сети обновляют в Кеми

12:30

В Петрозаводске маленькая девочка пострадала в аварии

12:30

Звезда «Бумера» Андрей Мерзликин во время поездки в Карелию снял на видео лису

12:10

В МВД назвали фразы, по которым можно вычислить курьера мошенников

11:50

На трассе в Карелии столкнулись четыре машины

11:30

В Карелии у пьяного водителя-рецидивиста конфисковали автомобиль

11:15

На автобусном маршруте из Петрозаводска появится новая остановка

10:50

Минпромторг Карелии прокомментировал статистические данные по показателям потребления алкоголя в регионе

10:38

Семейство медведей перебежало дорогу в Олонецком районе

10:35

На аварийном мосту в Карелии ввели ограничения

10:15

Петрозаводчанка наткнулась на мошенников при попытке купить детскую коляску

10:00

На статистику ДТП в Карелии влияет высокий туристический поток и активное развитие дорожной инфраструктуры

09:55

Пять гостиничных комплексов откроют в городе Сортавала в этом году

09:45

В России предложили увеличить декретные выплаты

09:25

«Акватику» в Петрозаводске закрыли из-за коммунальной аварии

09:00

«Летают по лесам»: в Нацпарке Карелии объяснили, чем опасны влажные салфетки

08:00

Странный маневр привел к аварии в Петрозаводске

07:40

В Финляндии экипаж танкера из России обвинили в повреждении кабелей

07:20

Массовая проверка водителей пройдет в Петрозаводске

07:00

Несколько смерчей зафиксировали над Ладогой

06:40

Названа одна из основных причин проблем с лишним весом

00:10
Пулемет Дегтярева за 50 тысяч: петрозаводчане попались на продаже раритета
Сегодня 12:20 Криминал
В Петрозаводске вынесен приговор по делу о незаконном обороте частей пулемета времен СССР.

фото: © Пресс-служба судов

Петрозаводский городской суд вынес обвинительный приговор двум местным жителям по громкому делу о незаконном обороте оружия. 53-летний мужчина (ранее судимый за наркотики) и его 27-летняя сообщница приговорены к реальным срокам лишения свободы. Оба признаны виновными в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия и покушении на незаконный сбыт основных частей огнестрельного оружия по предварительному сговору. Об этом рассказали в пресс-службе судов.

Мужчину приговорили к 6 годам и 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а его напарницу приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Наказание сообщнице отсрочили до достижения ее несовершеннолетним ребенком 14-летнего возраста.

Известно, что мужчина обнаружил в одном из районов Карелии ствол и другие ключевые части пулемета ДП (Дегтярева пехотный), произведенного еще в 1931–1932 годах. Оружие относится к категории боевого нарезного длинноствольного. У нарушителя не было разрешения на владение оружием, но, несмотря на это, он хранил эти части, в том числе в своей квартире в Петрозаводске.

В 2022 году мужчина договорился с сообщницей о продаже находки. Нарушительница через интернет нашла «покупателя», который был готов заплатить 50 000 рублей за пулемет. Этим «покупателем» оказался участник оперативно-розыскных мероприятий. В момент передачи частей пулемета «покупателю» полиция задержала фигурантов в Петрозаводске.

Приговор Петрозаводского городского суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Обсудить (0) в ленту
