Пулемет Дегтярева за 50 тысяч: петрозаводчане попались на продаже раритета

В Петрозаводске вынесен приговор по делу о незаконном обороте частей пулемета времен СССР.
Петрозаводский городской суд вынес обвинительный приговор двум местным жителям по громкому делу о незаконном обороте оружия. 53-летний мужчина (ранее судимый за наркотики) и его 27-летняя сообщница приговорены к реальным срокам лишения свободы. Оба признаны виновными в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия и покушении на незаконный сбыт основных частей огнестрельного оружия по предварительному сговору. Об этом рассказали в пресс-службе судов.
Мужчину приговорили к 6 годам и 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а его напарницу приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Наказание сообщнице отсрочили до достижения ее несовершеннолетним ребенком 14-летнего возраста.
Известно, что мужчина обнаружил в одном из районов Карелии ствол и другие ключевые части пулемета ДП (Дегтярева пехотный), произведенного еще в 1931–1932 годах. Оружие относится к категории боевого нарезного длинноствольного. У нарушителя не было разрешения на владение оружием, но, несмотря на это, он хранил эти части, в том числе в своей квартире в Петрозаводске.
В 2022 году мужчина договорился с сообщницей о продаже находки. Нарушительница через интернет нашла «покупателя», который был готов заплатить 50 000 рублей за пулемет. Этим «покупателем» оказался участник оперативно-розыскных мероприятий. В момент передачи частей пулемета «покупателю» полиция задержала фигурантов в Петрозаводске.
Приговор Петрозаводского городского суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.