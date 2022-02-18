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Пункт экспресс-тестирования на коронавирус откроют в Приладожье Карелии

Новости. Общество
09:23, 21 Февраля 2022
фото: © Михаил Охлопков / ВК

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Новый пункт экспресс-тестирования на COVID-19 появится на базе Сортавальской ЦРБ.

Как сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети, очень много обращений поступало от жителей Сортавальского района с предложением открыть пункт тестирования на коронавирус после того, как аналогичную услугу ввели в Петрозаводске.

«Главный врач Сортавальской ЦРБ всегда внимательно относится к просьбам жителей своего района, поэтому новый пункт экспресс-тестирования на коронавирус сегодня открывается и в Сортавальском районе. На базе центральной районной больницы подготовлено помещение для проведения ИХА-исследований и ПЦР-исследований (сделан отдельный вход). Так как тесты делаются по желанию граждан, а не по назначению врача, эта услуга платная», — пишет министр здравоохранения республики.

Как стало известно «Столице на Онего», стоимость теста — 300 рублей.

Михаил Охлопков напомнил, прежде чем делать ПЦР- или ИХА-тест, необходимо уточнить, какой из них требуется для госпитализации, участия в мероприятиях, для предъявления работодателю и др. Если тест положительный, то следует обратиться за медицинской помощью. Для того чтобы получить куар-код, необходимо, чтобы медицинским работником в поликлинике информация о диагнозе была введена в специальный электронный регистр, откуда эти данные затем берутся на портал «Госуслуги».

«Как мы и предполагали, в последние дни несколько спал ажиотаж с тестами на коронавирус, выполняемыми в пунктах экспресс-тестирования Республиканской инфекционной больницы и Республиканского кожно-венерологического диспансера. В сутки здесь проводится сейчас в среднем по 180 ИХА-тестов против 250 в первые дни работы пунктов», — отметил глава Минздрава Карелии.

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Комментарии

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