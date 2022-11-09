Пункт экспресс-тестов на COVID-19 в Петрозаводске сократил время работы

Пункт тестирования в инфекционной больнице будет работать меньше из-за спада заболеваемости коронавирусом, сообщили в Минздраве Карелии.

С 12 ноября изменяется время работы пункта экспресс-тестирования на COVID-19 в республиканской инфекционной больнице в Петрозаводске.



Изменения в графике вводятся из-за улучшения обстановки. Теперь сделать тест можно в будние дни с 09.00 до 15.00. Суббота и воскресенье – выходные дни.



О работе пункта в праздничные дни на ресурсах больницысообщат дополнительно.



Тесты для экспресс-тестирования во всех организациях, подведомственных Минздраву Карелии, имеются в достаточном количестве.



Напоминаем, что пункт для тестирования в республиканской инфекционной больнице располагается на базе бокса №10, рядом с центральной микробиологической лабораторией по адресу: улица Кирова, 44.



Отметим, с февраля пункт в этой больнице работал круглосуточно. А уже с середины марта - по будням с 08.00 до 20.00, а в выходные с 09.00 до 15.00.