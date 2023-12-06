Пункт отметок на трассе «Фонтаны» в Петрозаводске не работает – лыжники замерзают

Пункт отметок на трассе «Фонтаны», который должен работать с 10 утра, закрыт. Лыжники с детьми замерзают.
Как сообщили «МК в Карелии», сегодня, 9 декабря, любители лыжных прогулок вышли на трассу «Фонтаны», чтобы пройти свою дистанцию и поставить отметку, но сделать это пока не удается.
Дело в том, что работник пункта отметок, который должен работать с 10 утра, не пришел. Пункт закрыт – лыжники замерзают в ожидании.
С какой еще проблемой столкнулись любители лыжных прогулок, читайте здесь.
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