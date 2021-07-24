Реклама
Прислать новость
Более десятка домов в Петрозаводске почти сутки лишены воды из-за аварии 9
24.07.2021 17:24
Появились разъяснения, к чему приведет отмена штампа о браке в паспорте 4
24.07.2021 20:40
ЦИК исключила Павла Грудинина из списка кандидатов в Госдуму от КПРФ 23
24.07.2021 16:44

Пункт приема помощи для защитников лесов от пожаров открылся в музее райцентра Карелии

Новости. Общество
13:03, 25 Июля 2021
фото: Олонецкий национальный музей/ВК

Олонецкий национальный музей планируют сделать базой для добровольцев, участвующих в борьбе с лесными пожарами.

В Олонецком районе готовятся к ухудшению ситуации из-за пожаров. Напомним, в деревне Большие Горы идет локализация пожара. Огонь остановили в одном километре от населенного пункта.

«Музейные волонтеры объявляют сбор вещей и продуктов питания, а также начнут создавать базу добровольцев, помощь которых может понадобится в любую минуту. Карельская погода непредсказуема - мы все про это знаем», - пишут в паблике Олонецкого национального музея.

 В настоящее время нужны: вода бутилированная (0.5 л/1 л/2 л), сухпайки, тушёнка свиная, каша перловая с мясо, каша гречневая с мясом, сахар кусковой, чай чёрный в пакетиках, печенье, консервы рыбные, овощные. Кроме того, необходимы тарелки глубокие, стаканчики и столовые ложки.

Пункт открывается в Олонецком национальном музее (Олонец, ул. 30-летия Победы, д. 8). Приём помощи сегодня, в воскресенье, ведется с 12.00 до 17.00. По будням пункт будет работать с 9.00 до 17.00.

Телефон для оперативной связи: +79658175574.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Знающий жизнь
2021-07-25 13:37:32
Слова то какие : " для борьбы с лесными пожарами".....как говорят в народе: " Не было бы дураков,не было бы и пожаров..."
театральный критик
2021-07-25 13:17:13
галя просрочку пожертвует
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.07.2021, 08:05
Трое пожарных получили травмы при тушении лесного пожара в районе Карелии
18.07.2021, 17:40
Пожарные и добровольцы с экскаваторами и лопатами спасли деревню Кудама от огня (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18.07.2021, 19:58
Федеральную трассу «Кола» в Карелии перекрыли для транспорта из-за лесных пожаров  
19.07.2021, 16:57
В Карелии двое мужчин изнасиловали 38-летнюю женщину после пьяного застолья
21.07.2021, 09:56
Глава поселения Карелии о нашествии туристов: «Это просто ужас, что творится!»
19.07.2021, 16:38
Карелия оказалась идеальным местом для «лесопожарной катастрофы»

Аналитика

23.07.2021 13:30
Обществоведение
Помощь президента: Карелии выделят 100 млн на борьбу с лесными пожарами 9
Президент России Владимир Путин поддержал предложения главы Карелии Артура Парфенчикова, который ввел на территории региона режим ЧС из-за лесных пожаров.
Срочные ПЦР-тесты на COVID-19 в «Клиниках на Чайкиной»
23.07.2021 00:10
10 негритят решили избираться 26
22.07.2021 23:29
Осторожно, стреляет! 12
22.07.2021 10:17
Люди и монументы
20.07.2021 12:54
Вся аналитика

Чтиво

23.07.2021 16:26
Личное мнение
«Чьи в лесу шишки?» 2
В самый разгар лесных пожаров в России оживилась общественная дискуссия о приватизации лесов.
В огне счета нет
23.07.2021 14:22
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 8
14.07.2021 12:56
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»