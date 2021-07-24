Пункт приема помощи для защитников лесов от пожаров открылся в музее райцентра Карелии

Олонецкий национальный музей планируют сделать базой для добровольцев, участвующих в борьбе с лесными пожарами.

В Олонецком районе готовятся к ухудшению ситуации из-за пожаров. Напомним, в деревне Большие Горы идет локализация пожара. Огонь остановили в одном километре от населенного пункта.

«Музейные волонтеры объявляют сбор вещей и продуктов питания, а также начнут создавать базу добровольцев, помощь которых может понадобится в любую минуту. Карельская погода непредсказуема - мы все про это знаем», - пишут в паблике Олонецкого национального музея.

В настоящее время нужны: вода бутилированная (0.5 л/1 л/2 л), сухпайки, тушёнка свиная, каша перловая с мясо, каша гречневая с мясом, сахар кусковой, чай чёрный в пакетиках, печенье, консервы рыбные, овощные. Кроме того, необходимы тарелки глубокие, стаканчики и столовые ложки.

Пункт открывается в Олонецком национальном музее (Олонец, ул. 30-летия Победы, д. 8). Приём помощи сегодня, в воскресенье, ведется с 12.00 до 17.00. По будням пункт будет работать с 9.00 до 17.00.

Телефон для оперативной связи: +79658175574.