Пункт приема ртутьсодержащих отходов приостановил работу в Петрозаводске

В проблему утилизации опасных отходов в столице Карелии вмешалась прокуратура.
Жители Петрозаводска пожаловались в ведомство. По данным горожан пункт приема ртутьсодержащих отходов не работает, сдавать их некуда. Проверку провела природоохранная прокуратура.
Установлено, что в Петрозаводске, действительно, приостановлена работа пункта приема ртутьсодержащих отходов до организации вывоза ранее накопленных опасных отходов. При этом сроки вывоза нарушены экологическим оператором.
— До настоящего времени утиль не вывезен, что препятствует возобновлению работы пункта приема и создает предпосылки для нарушения прав жителей города на благоприятную окружающую среду, — говорится в сообщении прокуратуры.
Прокуратура внесла генеральному директору предприятия представление об устранении нарушений. В итоге экологический оператор заключил договор на вывоз опасных отходов до конца октября. То есть до этих пор пункт приема не заработает.
В прокуратуре пояснили, что в случае невозможности организации мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп в помещениях многоквартирных домов, органы местного самоуправления должны сами создать такие места.
Добавим, что и с местом сбора покрышек — отходов 4 класса — также вопрос не решен. Ранее в Петрозаводске существовал завод по переработке, но его закрыли. Власти комментировали, что временно, но пока проблема так и не решена. «Сейчас мы подбираем новую производственную площадку», — эта последняя запись в паблике предприятия была сделана еще в марте.