Пункт пропуска на севере Карелии сохранил ограниченный режим работы

Установленный ранее режим работы в пункте пропуска Суоперя–Куусамо был продлен еще на месяц.

Как сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Карелии, пограничные комиссары России и Финляндии продлили режим работы пункта пропуска Суоперя до 30 июня.

По прежней договоренности, пункт пропуска Суоперя–Куусамо работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 по московскому времени. В субботу и воскресенье пункт пропуска не работает.

Автомобилистов, совершающих заграничные поездки, просят учитывать изменения в режиме работы.