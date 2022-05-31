Пункт пропуска на севере Карелии сохранил ограниченный режим работы

Установленный ранее режим работы в пункте пропуска Суоперя–Куусамо был продлен еще на месяц.
Как сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Карелии, пограничные комиссары России и Финляндии продлили режим работы пункта пропуска Суоперя до 30 июня.
По прежней договоренности, пункт пропуска Суоперя–Куусамо работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 по московскому времени. В субботу и воскресенье пункт пропуска не работает.
Автомобилистов, совершающих заграничные поездки, просят учитывать изменения в режиме работы.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание