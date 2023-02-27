Пункт пропуска в Карелии на границе с Финляндией поменял график работы

С 1 марта пункт пропуска Вяртсиля прекратит работать круглосуточно.

Пограничное управление ФСБ России по Карелии сообщило об изменении режима работы многостороннего пункта пропуска «Вяртсиля» в Сортавальском районе республики.

С 1 марта 2023 года пункт пропуска прекратит круглосуточный режим работы. Автомобили будут пропускать с 9.00 до 21.00 по московскому времени.

В Погрануправлении посоветовали учитывать изменения в режиме работы при планировании поездок, а в случае вопросов обращаться в управление по телефонам (88142) 790-156, (88142) 791-404, либо на электронный адрес pu.karelia@fsb.ru.