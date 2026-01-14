Пункты приёма живых новогодних ёлок открылись в Петрозаводске и Лахденпохье

Горожанам рассказали, как правильно утилизировать оставшиеся после праздников деревья.
Карельский экологический оператор (КЭО) объявил о старте сбора живых ёлок, оставшихся после завершения праздничных каникул.
Специальные контейнеры для приёма деревьев установлены по следующим адресам Петрозаводска:
— экостанция у гипермаркета «Магнит» (Казарменская улица);
— экостанция у гипермаркета «Лента» (Ленинградская улица);
— Вытегорское шоссе, 82 (организатор: «АвтоСпецТранс»).
Кроме того, с 15 января по 1 марта на улице Садовой, 18 в Лахденпохье будет действовать пункт приёма елей для отопления муниципальной бани.
— Если вы не можете привезти ёлку в пункт приёма, не выбрасывайте её в обычный мусорный контейнер. Оставьте дерево в отсеке для крупногабаритных отходов. Перед сдачей обязательно снимите все украшения! — напомнили в КЭО.
По всем вопросам, связанным с утилизацией ёлок, можно обращаться по телефону: 8-964-317-86-02.