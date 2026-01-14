РЕКЛАМА
В городе «П»: журналист и краевед вспоминает о феномене газеты «Петрозаводск»
13 января, 18:56
Питкярантский стрелок, убийство инвалида, драки и аферы: самые громкие преступления 2025-го года
11 января, 17:17
От танцующей выдры до лисы-акробатки: как животные удивляли жителей Карелии в 2025 году
11 января, 08:30
Умер известный петрозаводский предприниматель Вячеслав Ли

09:27

Бывшую котельную в Карелии вновь выставили на торги

08:59

Кот из России признан самым красивым в мире

08:41

Пункты приёма живых новогодних ёлок открылись в Петрозаводске и Лахденпохье

08:22

Торговец нелегальными сигаретами из Беломорска предстанет перед судом

08:03

Инновационный препарат от рака поступил в медучреждения России

07:44

Молоковоз перекрыл дорогу в Прионежье после столкновения с легковым авто

07:22

Синоптики рассказали, когда в Карелию придут самые сильные морозы

07:00

Жилой дом практически полностью сгорел в Пудожском районе

06:41

США приостановили выдачу иммиграционных виз для граждан России

00:15

Карелия вошла в топ-3 регионов России по количеству бронирований авто в зимний период

23:23

На Кургане пройдет Региональный фестиваль «На лыжи!»

22:32

Важные новости 14 января

22:20

Последние три года стали самыми жаркими в истории человечества

21:32

Коэффициент платы за воду при отсутствии счётчика стал тройным в 2026 году в России

21:00

В полиции рассказали о состоянии женщины, попавшей под колёса микроавтобуса в Петрозаводске

20:14

Двадцатиметровый астероид может врезаться в Землю в ближайшие сутки

20:06

Микроавтобус на скорости сбил женщину на пешеходном переходе в Петрозаводске

19:12

Внедрение бережливых решений в строительной компании Карелии позволило значительно увеличить выработку

19:05

В России ужесточили хранение личных данных в сети

18:29

Люди с нарушениями слуха и зрения могут вызвать помощь по смс

18:04

Минобрнауки изменило правила приёма в вузы с 2026 года

17:32

Минздрав Карелии составил чек-лист здоровья на 2026 год

17:17

Артур Парфенчиков проверил ход строительства дома на улице Белинского в Петрозаводске

17:11

Южный ветер и потепление до -6°С ожидаются в Карелии 15 января

17:03

Жители Карелии раскупают билеты на летние авиарейсы

16:49

Пьяная жительница Карелии устроила автопробег с маленьким ребёнком на переднем сидении

16:39

Туристический объект на сельхозземлях у Ладожского озера в Карелии признан незаконным

16:31

В Карелии суд забрал участок, незаконно приобретённый по «дачной амнистии»

16:22

В Эстонии создали специальный набор для депрессивных подростков

16:16

В Карелии мужчина устроил разбой в магазине и покормил бездомного пса

16:12

Ролик жительницы Костомукши набрал более 9 миллионов просмотров в сети

15:54

Молодой водитель съехал в кювет и покинул место ДТП в Медвежьегорском районе

15:46

Более 6,5 тысяч доноров спасали жизни в Карелии в 2025 году

15:32

«АвтоВАЗ» планирует выпустить 400 тысяч автомобилей в 2026 году

15:15

Эксперт рассказал о подорожании многих продуктов к концу января в России

15:02

Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Сегеже

14:50

В России пересмотрят список запрещённых для женщин профессий

14:37

Юные тхэквондисты из Петрозаводска завоевали шесть медалей на окружном первенстве

14:16

Власти не видят волков, а школьник по-прежнему ходит по опасной дороге

14:05

Шанс на работу: в Карелии стартовал региональный этап чемпионата «Профессионалы»

13:53

Петрозаводчанин получит компенсацию за куриные яйца с плесенью

13:34

Житель Кондопоги перевел Гусейну, Фирдавсу, Шамилю и Никите 2 млн рублей

13:20

В медколледже Петрозаводска проверяют оплату труда преподавателей

13:13

«Собакой не занимаются, кормят редко»: ещё один алабай из Заозерья нуждается в помощи

13:03

Овчарки Лютый, Лекса и Лотос приступили к службе в УФСИН Карелии

12:54

В России разработан первый национальный перечень причин смерти, которых можно было бы избежать

12:44

Метеорологи объяснили, почему прогнозы погоды часто не сбываются

12:23

Карельские спасатели освободили запертую в квартире женщину

11:54

Почти 400 обращений жителей Карелии получил детский омбудсмен в 2025 году

11:41

В Новокузнецке по делу о гибели девяти младенцев задержали главврача больницы

11:28

Супруги Бекреневы из Прионежского района отметили золотую свадьбу

11:17

Умер актер и ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий

10:57

Федеральный канал рассказал о бытовавшей в Заонежье старинной игре

10:46

Ушёл из жизни Олег Евдокимов — живая легенда и душа Онежской регаты

10:34

В Карелии объявлено пока только два официальных места для крещенских купаний

10:26

В Карелии в 2025 году построили 8 амбулаторий и 9 ФАПов

10:15

День снега отметят на «Фонтанах» в Петрозаводске

09:42

Петрозаводчанка потеряла полмиллиона рублей после общения с «налоговой»

09:31

В Карелии из-за нарушений правил обгона за год погибли 11 человек

08:58

В Петрозаводске проходят сразу два массовых рейда Госавтоинспекции

08:39

В России одобрен законопроект о льготном поступлении в вузы для вдов участников СВО

08:20

Житель Карелии получил условный срок за попытку дать взятку сразу нескольким сотрудникам ГАИ

08:00

С 1 января 2026 года прожиточный минимум в России проиндексирован на 6,8%

07:40

Студентка ПетрГУ, волонтёр и член Союза художников, стала «Студентом года»

07:20

В Карелии спасатели провели взрывные работы на реке для предотвращения подтопления Беломорска

07:00

В Карелии возбуждено уголовное дело в отношении ударившего бутылкой инспектора ГАИ

06:40

В России утверждён расширенный перечень заболеваний для оказания бесплатной медицинской помощи

00:10
Пункты приёма живых новогодних ёлок открылись в Петрозаводске и Лахденпохье
Сегодня 08:22
Горожанам рассказали, как правильно утилизировать оставшиеся после праздников деревья.

фото: © Любовь Трофимова/Столица на Онего

Карельский экологический оператор (КЭО) объявил о старте сбора живых ёлок, оставшихся после завершения праздничных каникул.

Специальные контейнеры для приёма деревьев установлены по следующим адресам Петрозаводска:

— экостанция у гипермаркета «Магнит» (Казарменская улица);

— экостанция у гипермаркета «Лента» (Ленинградская улица);

— Вытегорское шоссе, 82 (организатор: «АвтоСпецТранс»).

Кроме того, с 15 января по 1 марта на улице Садовой, 18 в Лахденпохье будет действовать пункт приёма елей для отопления муниципальной бани.

— Если вы не можете привезти ёлку в пункт приёма, не выбрасывайте её в обычный мусорный контейнер. Оставьте дерево в отсеке для крупногабаритных отходов. Перед сдачей обязательно снимите все украшения! — напомнили в КЭО.

По всем вопросам, связанным с утилизацией ёлок, можно обращаться по телефону: 8-964-317-86-02.

14 января, 10:26
Сегодня, 09:27
Сегодня, 07:44
Сегодня, 07:22
Сегодня, 07:00
